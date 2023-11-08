الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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محافظات

أزهر الإسماعيلية تنظم بطولة "اختراق الضاحية" لطلابها (صور)

جانب من فعاليات البطولة،
جانب من فعاليات البطولة، فيتو

شهد فضيلة الشيخ ممدوح عبد الجواد أبو المعاطي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، فعاليات بطولة اختراق الضاحية، والتي نظمتها إدارة رعاية الطلاب بالمنطقة، حيث انطلقت فعاليات البطولة من أمام منطقة كارفور وانتهت بمنطقة التعاون بطول 6 كيلومترات ذهابا وإيابا.  

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تأمين بطولة اختراق الضاحية 

وجرت فعاليات بطولة منطقة الإسماعيلية الأزهرية لاختراق الضاحية وسط حراسة أمنية مشددة من رجال النجدة والمرور والأمن العام، بالإضافة إلى وجود عدد من سيارات الإسعاف والخدمات الطبية. 

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جانب من فعاليات البطولة، فيتو

أسماء الفائزين في البطولة

وأسفرت نتيجة البطولة عن فوز كل من: الطالب محمد السيد عبدالعاطى والطالب مصطفى محمد عواد معهد الشهيد خيري الثانوي بالقنطرة غرب، وفوز الطالب محمد صابر محمود والطالب عمرو محمد السيد، والطالب أحمد محمد محمد حسن.  

جانب من فعاليات البطولة، فيتو

بالإضافة إلى فوز الطالب محمد السيد محمد من معهد بنين التل الكبير الثانوي، والطالب محمد حسام الدين أحمد ومحمد مصطفى عبد الله من معهد محمد جبر الثانوى بمدينة القصاصين، والطالب زياد محمد السيد، معهد بنين آل نوح الثانوى النموذجي، والطالب عبد الرحمن أحمد طلعت، معهد بنين الإسماعيلية الثانوي. 

جانب من فعاليات البطولة، فيتو

وأشرف على تنظيم المسابقة على الزر، مدير إدارة رعاية الطلاب، ومحمد الجداوى، موجه الأول للتربية الرياضية بالمنطقة، وأقيمت البطولة تحت رعاية فضيلة الشيخ ممدوح عبدالجواد أبوالمعاطي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية.
 

وعلى صعيد آخر، كان قد عقد جامع الأزهر الشريف، حلقة جديدة من ملتقى الطفل، والذي يأتي تحت عنوان: "الطفل الخلوق - النظيف - الفصيح"، وذلك في إطار مواصلة الجامع الأزهر والرواق الأزهري، جهودهما في توعية النشء بالآداب الإسلامية والأخلاقيات السليمة النابعة من صحيح الدين، وحاضر في الملتقى الشيخ عبد الكريم أحمد، الباحث بوحدة شئون الأروقة بالجامع الأزهر، والدكتور محمود أبو العلا، الباحث بوحدة العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر الشريف.

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