الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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محافظات

الوطنية للطوارئ: نجاح التدريب على خطة إخلاء مبنى ديوان محافظة الإسماعيلية (صور)

جانب من خطة الإخلاء،
جانب من خطة الإخلاء، فيتو

نجحت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام محافظة الإسماعيلية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وفرع الإسعاف وإدارة الحماية المدنية، وإدارة المرور، في تنفيذ تدريب عملى على إخلاء مبنى ديوان عام المحافظة من كافة الموظفين والمترددين عليه ضمن مناورة للتدريب على مواجهة الكوارث والتي تقام على ثلاثة مراحل:   

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المرحلة الأولى من التدريب 

تشمل المرحلة الأولى توعية وتدريب الموظفين على استخدام طفايات الحريق وأسلوب الإخلاء عبر الطرق المعدة مسبقا لهذا الغرض.  

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جانب من خطة الإخلاء، فيتو 

المرحلة الثانية من التدريب 

أما المرحلة الثانية: فتشمل إطلاق إنذار الحريق، واستدعاء جهات الطوارئ من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، ومتابعة عملية الإخلاء والإنقاذ ووصول جهات الطوارئ بالتوقيت والأسلوب الصحيح واحترافية وبتوجيه من أعضاء الشبكة الوطنية للطوارئ وإدارة أمن المحافظة، تم خلال هذه المرحلة تدريب موظفى الأمن على توجيه العاملين على مخارج الطوارئ، كما تم التدريب على طريقة مساعدة الزميل وطريقة نقل المصاب بواسطة مسعفين ومشرفين فرع إسعاف الإسماعيلية، كذلك التدريب على اخلاء احد العالقين بالمبنى من شرفة شباك باستخدام السلم الهيدروليكى للحماية المدنية. 
 

جانب من خطة الإخلاء، فيتو 
جانب من خطة الإخلاء، فيتو 

المرحلة الثالثة 

التدريب على مراجعة توجيه الموظفين بعد إخلائهم إلى ساحة التجمع وقيام مدير الموارد البشرية باستلام بوميات وتمام الحضور من كل المديرين وإعطاء تمام سلامة كل الموظفين، وإخلاء جراج الحملة والمعدات الالكترونية برجال الإخلاء من الحماية المدنية والحملة والأمن، وقد تم التدريب بنجاح.  

جانب من خطة الإخلاء، فيتو 
جانب من خطة الإخلاء، فيتو 

ومن جانبه أكد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، على ضرورة تكرار تفعيل واختبار خطة الطوارئ وإدارة الأزمات بالمحافظة وفقا للقياسات العالمية وتحليل نقاط الضعف التى ظهرت وزيادة القدرة لمواجهة الحالات والأحداث الطارئة بكفاءة عالية.  

جانب من خطة الإخلاء، فيتو 
جانب من خطة الإخلاء، فيتو 

 

جانب من خطة الإخلاء، فيتو 

مؤكدا على أهمية تعاون كافة الجهات المعنية للسيطرة على الحرائق فى أقل مدة ممكنة مشيرًا إلى أن الهدف من تنفيذ هذا السيناريو هو الاطمئنان على مدى جاهزية كافة الموظفين ومعدات الطوارئ والجهات لمواجهة مثل هذه الأزمات فى حال حدوثها على أرض الواقع.

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