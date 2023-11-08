الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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محافظات

أول تعليق لعبدالرحمن زكي بعد تحقيقه المركز الثاني ببطولة القوى البدنية بأمريكا

عبد الرحمن زكي خلال
عبد الرحمن زكي خلال البطولة، فيتو

أعرب البطل المصري "عبد الرحمن زكي" ابن محافظة الإسماعيلية، عن سعادته البالغة عقب فوزه  بالمركز الثاني على العالم في بطولة مستر أولمبيا للقوي البدنية بأمريكا، وذلك بمشاركة 20 دولة حول العالم.  

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فترة إعداد طويلة 

وقال "عبد الرحمن زكي" إنه حقق  المركز الثاني على العالم ببطولة العالم للقوى البدنية، بعد فترة طويلة من التدريبات والإعداد البدني والنفسي للبطولة، موضحًا إنه أول مرة يشارك في هذه البطولة رغم صغر عمره.  

 

وأشار اللاعب "عبد الرحمن" إنه خلال الفترة المقبلة سوف يشارك في أكثر من بطولة على مستوى العالم، للحصول على المركز الأول عالميًا ببطولة العالم للقوى البدنية، ورفع علم مصر في الدول الأجنبية. 

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منافسة صعبة وقوية 

وأكد "عبد الرحمن" أن البطولة كانت صعبة من حيث الإعداد لها والإصابات التي تعرض لها، مبينا أنه قام بالتحضير لهذه البطولة الهامة قبل 12 أشهر واستعداد على أعلى مستوى، مبينا أنه طوال فترة الإعداد تعرض لعدة إصابات.

كما أكد، أنه كان يضع هدفه نصب عينيه وكان يسعى لتحقيقه، واستطاع أن يتخطى الإصابات ويتعافى منها سريعا، ووضع خطة نحو تحقيق هدفه والوصول لمجموعة جيدة، في هذه البطولة.

وأوضح أن فترة الإعداد شهدت تركيزا كبيرا والتزاما بتدريبات معينة وأنظمة غذائية سليمة، حيث الفيتامينات المناسبة، موضحًا أنه استعد للبطولة بعد تدريبات استمرت لمدة عام بأمريكا، مؤكدًا أنه يشعر بالفخر والسعادة بتحقيقه لقب مصري جديد ورفعه اسم مصر عاليا في المحافل الدولية.

وتقدمت وزارة الشباب والرياضة بالتهنئة لجميع اللاعبين الفائزين الحاصلين على مراكز متقدمة في البطولات الدولية المشاركة بها، كما جددت وزارة الشباب والرياضة حديثها حول الدعم المتواصل الذي يُقدمه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي للارتقاء بالمنظومة الرياضية، والاهتمام ببناء قاعدة من الأبطال الرياضيين.

وكان حصد اللاعب "عبد الرحمن زكي" بطولة العالم للقوى البدنية عام ٢٠٢١، والتي أقيمت في دولة البرتغال، بمشاركة عدد كبير من الدولة حول العالم.

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