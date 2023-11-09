طريقة عمل التورتة، في البيت بطريقة احترافية للتوفير في الميزانية

طريقة عمل التورتة، من طرق الحلويات الغربية، التي تحاول كل ست بيت وأم إجادتها، حتى يمكنها أن تصنعها عند الاحتفال بأعياد ميلاد الأطفال في الأسرة؛ لأن شراء التورتة للاحتفال أصبح من التحديات الكبرى للكثير من الأسر، نظرًا لأسعارها التي ارتفعت بشكل لا يناسب الكثير من الأسر، وحتى لا يؤثر ذلك على نفسية الأطفال، بدأت الكثير من الأمهات، محاولة تعلم طريقة عمل التورتة الاسفنجية بنفسها في البيت، الأمر الذي سيوفر بشكل كبير في الميزانية.

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ولكن ليست كل ستات البيوت تجيد طريقة عمل التورتة الإسفنجية بنجاح، والتي تعد السر في طريقة عمل التورتة الاسفنجية، ولذلك نستعرض في السطور التالية، طريقة عمل التورتة الاسفنجية باحترافية، لعمل تورتة عيد ميلاد أفراد أسرتك، ومناسباتك الخاصة بنفسك.

طريقة عمل التورتة

وتقدم الشيف نشوة منصور خبيرة الطهي، طريقة عمل التورتة، بكل أسرارها، وعوامل نجاحها، وأسباب فشلها، حتى يمكن لكل ست بيت أن تصنع تورتة عيد ميلاد أبنائها بكل سهولة، والتوفير في الميزانية.

التورتة الإسفنجية

مقادير عمل الكيكة الاسفنجية:

6 بيضات بدرجة حرارة الغرفة

300 جرام سكر

100 جرام نشا

150 جرام دقيق

2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

2 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة

الحشو والزينة كريم شانتيه

شوكولاتة خام مذابة لزينة الجوانب

فاكهة طازجة.

جيلى تلميع أحمر جاهز.

طريقة عمل الكيكة الإسفنجية:

نخفق البيض 2 دقيقة على حمام مائي، ويرفع، ونضيف له السكر، ونكمل خفق على سرعة عالية جدا، حتى يصبح الخليط كريمي وعالي، وفاتح اللون.

نضع الفانيليا، وننخل الدقيق مع النشا والبيكنج بودر، تدريجيا مع التقليب بلطف.

نصب العجينة في 2 صينية مقاس 20 وتكون مبطنة بورق زبدة وتخبز على 175 درجة، حوالى 35 دقيقة.

بعد خروجها تترك لتبرد، وتحشى فى اليوم التالى.

طريقة تزيين الكيكة الاسفنجية:

تقطع كل كيكة 2 طبقة مع إزالة قشرة الوجه، لأنها أحيانا تحمل رائحة البيض.

عند حشو قلب التورتة، نمرر فرشاة مغموسة في شربات الحلواني، ثم يتم حشوها بالكريمة، وتبطن من الخارج بالكريمة المخفوقة، وتجمد، ثم نزينها بالشيكولاتة من الجوانب، ومن أعلى بالكريمة والفاكهة.

أسرار نجاح الكيكة الاسفنجية

يفضل فصل البياض عن الصفار، وخفق البياض وحده، حتى يصبح مثل الكريمة ويزيد حجمه، ثم أضيفيه على المكونات الأخرى.

اخفقي البيض مع السكر لمدة خمس دقائق على الأقل، فضرب البيض جيدا مع السكر يساعد على رفع الكيكة

اسكبي العجينة في الصينية بشكل متواصل، وليس متقطعا.

اتركي الخليط جانبًا لمدة عشر ثوان؛ فإذا لم يُحافظ على شكله، اضربيه مرة ثانية.

انخلي المحتويات الجافة كالدقيق والبيكينج باودر، واضيفيها لخليط البيض تدريجيًا وليس دفعة واحدة.

تُدمج المحتويات الجافة جيدًا بالتقليب المستمر مع رفع الخليط وإنزاله مرات متكررة.

يُراعى تسخين الفرن لدرجة الحرارة المذكورة في الوصفة قبل وضع الكيك في الفرن.

أسباب فشل الكيكة الإسفنجية

ترجع أسباب فشل الكيكة وهبوطها في الفرن إلى عدة أسباب وهي:

أن درجة حرارة الفرن ليست هي المذكورة بالوصفة.

أنك تفتحي باب الفرن على الكيك قبل تمام نضجه

أن تكون كمية الدقيق المستخدمة ليست هي المطلوبة، وتحذرك نيللي من الضغط على معيار الدقيق بيديك أثناء معايرته، فهذا سيقلل من كمية الدقيق.