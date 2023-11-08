محمد حمدي يسجل هدف بيراميدز الثالث في شباك الزمالك (صور)

مباراة الزمالك وبيراميدز، سجل محمد حمدي هدف بيراميدز الثالث في شباك الزمالك في الدقيقة الثالثة من الشوط الإضافي الثاني، لتصبح النتيجة 3-2، في المباراة التي تجمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي، في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي.

مباراة الزمالك وبيراميدز، فيتو

مباراة الزمالك وبيراميدز، فيتو

أهداف مباراة الزمالك وبيراميدز

سجل فيستون مايلي هدف بيراميدز الأول في شباك الزمالك بالدقيقة 5، وسجل نبيل عماد دونجا هدف التعادل بالدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، ثم سجل مصطفى فتحي الهدف الثاني لـ بيراميدز بالدقيقة الثالثة من الشوط الإضافي الأول، وعاد الزمالك وسجل هدف التعادل عن طريق سامسون أكينيولا بالدقيقة العاشرة من الشوط الإضافي الأول، وسجل محمد حمدي هدف بيراميدز الثالث في شباك الزمالك في الدقيقة الثالثة من الشوط الإضافي الثاني.

مباراة الزمالك وبيراميدز، فيتو

مباراة الزمالك وبيراميدز، فيتو

مباراة الزمالك وبيراميدز، فيتو

أحداث مباراة الزمالك وبيراميدز

بدأت المباراة بضغط عالٍ من بيراميدز الذي استطاع تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 5 عن طريق فيستون ماييلي.

وفي الدقيقة 10 كاد الزمالك أن يتعادل عن طريق كرة حرة مباشرة سددها زيزو في عارضة أحمد الشناوي.

وفي الدقيقة 19 أضاع مصطفى فتحي هدفا محققا بعد ما سدد الكرة خارج مرمى عواد الخالي.

وفي الدقيقة 20 كاد الزمالك أن يسجل هدف التعادل عن طريق يوسف أوباما ولكن رأسيته أتت فوق العارضة.

مباراة الزمالك وبيراميدز، فيتو

مباراة الزمالك وبيراميدز، فيتو

وفي الدقيقة 21 انفرد مصطفى فتحي بمرمى عواد بعد مروره من حسام عبد المجيد ودونجا ولكن صوبها بجانب القائم الأيسر لـ عواد.

وفي الدقيقة 26 سدد زيزو كرة بقدمه اليمنى كادت أن تسفر عن هدف التعادل ولكن جاءت بجانب القائم.

وواصل الزمالك محاولاته لإحراز هدف التعادل بتصويبة جديدة من زيزو ولكن علت عارضة مرمى بيراميدز.

وأجرى معتمد جمال أول تبديل للزمالك بنزول محمد عبد الشافي بديلا لـ محمود علاء.

وقام باتشيكو بإخراج وليد الكرتي في الدقيقة 60 وحل أحمد توفيق بديلا له.

وفي الدقيقة 62 قام الحكم أحمد الغندور، بطرد باتشيكو مدرب بيراميدز بسبب الاعتراض المتكرر.

وفي الدقيقة 69 كاد محمد حمدي أن يسجل الهدف الثاني لـ بيراميدز عن طريقة تصويبة قوية بقدمه اليمنى ولكن جاءت بجانب قائم عواد الأيمن.

وأجرى معتمد جمال تبديلين بنزول ناصر منسي خروج شيكابالا، ونزول محمد أشرف روقه خروج عمرو السيسي وذلك في الدقيقة 70.

وتعرض أحمد توفيق للطرد في الدقيقة 78 بعد تلقيه بطاقتين صفراوين في 30 دقيقة.

، سجل مصطفى فتحي الهدف الثاني لـ بيراميدز في شباك الزمالك بالدقيقة الثالثة من الشوط الإضافي الأول.

وسجل سامسون أكينيولا هدف التعادل لـ الزمالك في شباك بيراميدز بالدقيقة العاشرة من الشوط الإضافي الأول

وسجل محمد حمدي هدف بيراميدز الثالث في شباك الزمالك في الدقيقة الثالثة من الشوط الإضافي الثاني

تشكيل الزمالك أمام بيراميدز

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، قد أعلن عن التشكيل الأساسي لمباراة بيراميدز باستاد القاهرة الدولي، في نصف نهائي كأس مصر.

ويضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود علاء - حسام عبد المجيد.

مباراة الزمالك وبيراميدز، فيتو

مباراة الزمالك وبيراميدز، فيتو

مباراة الزمالك وبيراميدز، فيتو

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خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - سيد عبد الله " نيمار" - إبراهيما نداي.

خط الهجوم: أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - يوسف أوباما.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومحمد طارق وحاتم سكر وعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي ومحمد حسام "بيسو" ومحمد أشرف " روقا" وناصر منسي وسامسون أكينيولا.

تشكيل بيراميدز لمواجهة الزمالك في كأس مصر

وكان البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لنادي بيراميدز، أعلن تشكيل مباراة الزمالك ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس مصر للعام الماضي.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي

خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - عبد الله السعيد - بلاتي توريه

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - محمود مرعي - كريم حافظ - أحمد فتحي - أحمد توفيق - رمضان صبحي - يوسف أسامة نبيه - سيف فاروق جعفر - دودو الجباس

مباراة الزمالك وبيراميدز، فيتو

مباراة الزمالك وبيراميدز، فيتو

مباراة الزمالك وبيراميدز، فيتو

مباراة الزمالك وبيراميدز، فيتو

مشوار الزمالك في كأس مصر

تأهل فريق الزمالك إلى نصف النهائي بعد بداية صعبة بالفوز على بروكسي بنتيجة 3-2، بدور ال32 بكأس مصر ثم عبور عقبة فاركو بنتيجة 3-1 في ثمن النهائي.

وفي ربع النهائي، اكتسح الزمالك، نظيره المقاولون العرب بنتيجة 6-1.

وسجل الزمالك في بطولة كأس مصر قبل مواجهة بيراميدز الآن 12 هدفا ودخل مرماه 4 أهداف.

ويعد سيف الدين الجزيري، هداف الزمالك في هذه البطولة برصيد 4 أهداف، وخلفه أحمد سيد زيزو برصيد 3 أهداف.

مشوار بيراميدز في كأس مصر



وصعد بيراميدز، الي الدور نصف النهائي لمواجهة الزمالك بعدما تخطى عقبة راية بنتيجة 2-0 في دور 32، ثم فاز على الاتحاد السكندري بنتيجة 1-0 في ثمن النهائي.

وفي دور الثمانية (ربع النهائي)، فاز بيراميدز على البنك الأهلي بنتيجة 3-0.

وسجل بيراميدز 6 أهداف ولم يدخل مرماه أي هدف وهداف الفريق مصطفي فتحي هدفين.

مباراة الزمالك وبيراميدز، فيتو

مباراة الزمالك وبيراميدز، فيتو

مباراة الزمالك وبيراميدز، فيتو

مباراة الزمالك وبيراميدز، فيتو

تاريخ مواجهات الزمالك وبيراميدز

تقابل فريقا الزمالك وبيراميدز في 15 مباراة سابقة منها 13 مباراة بالدوري ومباراتين بكأس مصر منذ ظهور بيراميدز بالكرة المصرية بمسماه القديم الأسيوطي والجديد الجديد بعد انتقال ملكيته من الأسيوطى إلى رجل الأعمال السعودي تركي آل الشيخ الذي أطلق عليه اسم الأهرام أو بيراميدز موسم 2018.

وانتهت 6 مباريات بفوز الزمالك وفاز بيراميدز في ثلاثة فقط وكان التعادل في 6 مناسبات.

بدأت مواجهات الفريقين منذ صعود الأسيوطي للدوري الممتاز موسم 2014-2015 ثم هبط موسمين ليعود مرة أخرى موسم 2017\2018.



التقى الزمالك وبيراميدز بمسماه القديم "الأسيوطي" في 4 مباريات حقق أبناء ميت عقبة الفوز في جميعها.



تاريخ مواجهات الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري



وواجه فريق الزمالك نظيره بيراميدز في 13 مباريات في بطولة الدوري منها 4 مواجهات بمسماه الاسيوطي و9 مواجهات بمسماه بيراميدز وحقق فريق الزمالك الفوز في 5 مواجهات مقابل التعادل في 6 مباريات وفوز بيراميدز في لقاءين.

تاريخ مواجهات الزمالك وبيراميدز في كأس مصر



التقى الزمالك وبيراميدز في مناسبتين فقط ببطولة كأس مصر وكانت الأولى في المباراة هي النهائية للمسابقة المحلية عام 2019 وفاز بها فريق الزمالك بثلاثية نظيفة.

وفي موسم 2021-2022 تقابل الفريقان في نصف نهائي الكأس وانتهى وقت المباراة بالتعادل وبعد اللجوء لركلات الترجيح تأهل نادي بيراميدز للنهائي على حساب نادي الزمالك.

وتقابل الفريقان في مباراة ودية انتهت بخسارة الفارس الأبيض بنتيجة 0-1.