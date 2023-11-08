الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

الخارجية الأمريكية: 10 رهائن أمريكيين لدى حماس ونسعى لإعادة فتح معبر رفح

كتائب القسام، فيتو
كتائب القسام، فيتو

طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من العالم أن ينادي بصوت أعلى من أجل إنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة، واتخاذ خطوات فعّالة من أجل كبح إسرائيل.

سبب إغلاق معبر رفح

أخبار غزة الآن، من جهة أخرى كشفت الخارجية الأمريكية أنها تواصل العمل مع الحكومتين المصرية والاحتلال الإسرائيلي لإعادة فتح معبر رفح.

وأوضحت في تصريحات منذ قليل: ما علمناه أن إغلاق معبر رفح تم لأسباب أمنية.

 

هدنة إنسانية في غزة

وأكدت الخارجية الأمريكية: أولويتنا هي هدنة انسانية لتقديم المساعدات وتهيئة الظروف لإطلاق الرهائن، موضحة، ما نعلمه أن هناك نحو 10 رهائن أمريكيين لا يزالون محتجزين لدى حركة حماس.

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هدنة إنسانية في غزة

وقالت مصادر مصرية مطلعة لقناة “القاهرة الإخبارية”، اليوم، إن هناك اتصالات مصرية مكثفة للتوصل إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة.

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وأوضحت المصادر أن “مصر تكثف اتصالاتها للتوصل إلى هدنة إنسانية في غزة”، مؤكدة اقتراب القاهرة  من التوصل إلى هدنة إنسانية لتبادل الأسرى والمحتجزين.

 

مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان يزور معبر رفح
 

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، اليوم من أمام معبر رفح، إن شريان الحياة إلى غزة ضعيف بشكل لا يحتمل.

وتفقد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الأجنحة الخاصة في مستشفى العريش، والخدمات التي تُقدم للجرحى والمصابين الفلسطينيين الذين يتم علاجهم بالمستشفى، كما وجه الشكر للأطقم الطبية وأثنى على جهودهم الكبيرة، بحسب مراسل قناة القاهرة الإخبارية.

 

إطلاق سراح من 15 إلى 20 محتجزا من الجنسيات الأجنبية خلال الهدنة
 

وكشفت هيئة البث الإسرائيلي "مكان" مساء اليوم الأربعاء، عن التوصل إلى هدنة ووقف إطلاق نار داخل قطاع غزة لمدة ثلاثة أيام وذلك عقب 33 يوما من العدوان الإسرائيلي على القطاع.

ولفت التقرير الإسرائيلي إلى أنه خلال الهدنة سيتم إطلاق سراح من 15 إلى 20 محتجزا من الجنسيات الأجنبية.

وجاء إعلان الهيئة الإسرائيلية عقب اتصال هاتفي بين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن، حيث حث الأخير نتنياهو على قبول وقف إطلاق نار مؤقت في غزة لمدة 3 أيام مقابل إطلاق حركة "حماس" عددا من الرهائن.


ولفتت تقارير عبرية، إلى أنه وبحسب الاقتراح المطروح، فإن حماس ستطلق سراح 10 - 15 رهينة وتستغل الأيام الثلاثة من الهدنة للتحقق من هوية جميع الرهائن الذين بين يديها وفي أيدي الأطراف الأخرى في قطاع غزة، وإرسال قائمة بأسمائهم.

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