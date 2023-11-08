مسلسل صوت وصورة، 5 أسباب تجعل الجمهور يشك في ارتكاب حنان مطاوع جريمة القتل

مسلسل صوت وصورة، لا يزال لغز مقتل الدكتور عصام الصياد “مراد مكرم” حتى الآن غامضًا، ولم يتم حله حتى الحلقة ٢٠ من مسلسل صوت وصورة، ولكن وبالرغم من براءة رضوى “حنان مطاوع” إلا أن كثير من الجمهور لا يزال يشك في أنها مرتكبة الجريمة.

وهناك عدة عوامل ساهمت في هذا الأمر:

١- عدم نفي رضوى ارتكابها بالجريمة حتى هذه اللحظة، ففي كل موقف توضع فيه يستلزم أن تعترف أنها الجانية لا تنفي هذا الأمر على الإطلاق وهو الأمر الذي يثير الشكوك خاصة أن المظلوم لا ينفك ويدافع عن نفسه في كل موقف.

٢- لم يتم الكشف عما فعلته بالسكين الذي ذهبت به ليلة الحادث وكيف أن هذا السكين تم وضعه في مقر عمل عبدالغني وعما إن كانت هي الفاعلة أم لا، ولا توجد دلائل واضحة تؤكد عدم ارتكابها الجريمة.

٣- اكتشاف بصمات رضوى على سلاح الجريمة يعزز الشكوك تجاهها من جديد.

٤- لديها دوافع قوية وواضحة ومعلنة تدفعها لقتل الدكتور عصام الصياد حيث تسوقها الرغبة الشديدة في الانتقام منه نظير ما فعله بها.

٥- في أكثر من مشهد تشير إلى غموض مستقبلها وأن حالها بالتأكيد سيتغير وآخرهم في مشهد توصي أسرتها للاعتناء بابنتها وكأنها تستشعر أنها ستعود إلى دائرة الشك من جديد.

مواعيد عرض مسلسل صوت وصورة

ويعرض مسلسل صوت وصورة من السبت إلى الأربعاء على قناة DMC الساعة 8 مساء والإعادة الساعة 2 صباحًا والساعة 1.30 ظهرًا، كما يعرض المسلسل على قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 5 صباحًا والساعة 4.30 مساء، ويعرض المسلسل كذلك على منصة watch it قبل القناة بـ 24 ساعة.

تفاصيل الحلقة ٢٠ من مسلسل صوت وصورة

شهدت الحلقة ٢٠ من مسلسل صوت وصورة زواج عبد الغني وسعاد بعد فترة قليلة من التقارب، وعلى جانب آخر تتشاجر نيرمين مع إيهاب بعدما علمت أنه السبب وراء إفشاء سر ابنها للمباحث.

وخلال مسلسل صوت وصورة الحلقة ٢٠ تتفاجأ نيرمين أيضًا أن زوجها شطب من النقابة بسبب أفعاله المشينة، بينما يحاول وافي معرفة أي معلومات من رضوى وعن كونها هي من سربت فيديوهات الدكتور عصام أم لا دون جدوى، ويتشاجر لطفي مع زوجته لبنى وتترك له ابنه عبود، بينما تخرج صديقة رضوى من السجن وتمكث معها في المنزل.

وفي مسلسل صوت وصورة الحلقة ٢٠ يواجه الضابط محامية عصام الصياد بأمر تورط موظف في مكتبها للاعتداء على رضوى في السجن، وأخيرًا تكشف التحقيقات عن وجود بصمة رضوى على سلاح الجريمة الذي تم ضبطه في مقر عمل عبد الغني.

تفاصيل مسلسل صوت وصورة

ومسلسل صوت وصورة من بطولة حنان مطاوع وصدقي صخر، ومراد مكرم، وليد فواز، ولاء الشريف، وآخرين، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد عبد التواب.

وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي اجتماعي حول جريمة قتل، ويجسد الفنان صدقي صخر خلال مسلسل صوت وصورة شخصية محامي ولقد كشف عن صورة من كواليس تصوير العمل عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور إنستجرام.

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