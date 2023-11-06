التموين تحدد دورة عمل منظومة صرف السلع التموينية للتجار بـ 11 خطوة

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية تعليمات إلى المتعاملين ضمن منظومة السلع التموينية ومنهم الموردين، بناء على آخر اجتماع عقدته الجهات المعنية في الوزارة مع جميع المتعاملين ضمن منظومة السلع التموينية بشأن صرف استعاضات التجار، فضلًا عن تحديد دورة عمل منظومة السلع التموينية.

منظومة السلع التموينية، فيتو

تعليمات وزارة التموين بشأن الاستعاضة وصرف السلع التموينية

وجاءت على رأس التعليمات الصادرة من الوزارة وفقًا للمستند الذي حصلت «فيتو» على نسخة منه، التزام شركة كومباكت سوفت بجميع القواعد المعتمدة من وزير التموين، والخاصة بعمليات الاستعاضة وصرف السلع التموينية علي أن يتم تنفيذها بحد أقصى ۲۰۲۳/۱۱/۱ ومن أهمها ما يلي:

. 1- يتم صرف استعاضات التاجر بحد أقصى ٨ استعاضات في الشهر.

. 2- في جميع الحالات تكون قيمة ما يتم صرفه للتاجر في الاستعاضة الواحدة هو الفرق ما بين أصل قيمة التأمين مخصومًا منه رصيد التاجر على ماكينات الصرف.

3- تتم الاستعاضة بحد أقصى أربعة أضعاف قيمة التأمين المسدد.

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تحديد دورة عمل منظومة صرف السلع التموينية

وحددت وزارة التموين والتجارة الداخلية دورة عمل منظومة صرف السلع التموينية بالخطوات التالية:

1- تبدأ دورة عمل منظومة السلع التموينية بتوجه التاجر إلى فرع شركة الجملة لعمل الاستعاضة طبقًا للقواعد المنظمة لذلك.

2- يسمح للتاجر بطلب الأصناف المتوفرة في المخزن بحد أقصى قيمة تأمينه مخصومًا منه رصيد الماكينة

3- يتم طباعة فاتورة بيع للتاجر أصل وصورة قبل ترحيل الفاتورة لمراجعتها من التاجر، ويتم توقيع الأصل من التاجر ويتم تسليمه ويحتفظ التاجر بالصورة.

4- تقوم شركة كومباكت سوفت بإرسال نسخة إلكترونية عبر الدوائر المغلقة إلي شركتي أفيت وسمارت حسب التوزيع الجغرافي علي أن تشمل تاريخ إنشاء الفاتورة من علي الماكينة، بيانات مدخل الفاتورة، محتوى الفاتورة كامل، ملحق قواعد التحقق التي تشتمل علي عدد الأصناف في الفاتورة وعدد الوحدات في الفاتورة كمفتاح تحقيقي.

5- عند إستلام شركتي أفيت وسمارت لهذه الفاتورة وقبل إرسالها إلي ماكينات التاجر يتم التأكد من صحة مفتاح التأكيد وفي حالة صحة الفاتورة يتم إرسالها للتاجر وإرسال رسالة تأكيد لشركة كومباكت سوفت بتمام إرسال الفاتورة.

6- في حالة عدم مطابقة المفتاح يتم إرسال رسالة تحتوى علي كود مرجعي للخطأ ويتم رفض الطلب علي أن تقوم شركة كومباكت سوفت بإرساله في أسرع وقت.

7 - قيام شركتي أفيت وسمارت بإرسال تقرير أسبوعي عن مرفوضات الفواتير مشمولة بأكوادها ويتم إرساله لشركة كومباكت سوفت لتدارك الموقف. 8- قيام شركتي أفيت وسمارت بإرسال أكواد التجار طبقًا للمحافظات لمطابقتها مع شركة كومباكت سوفت تحت إشراف الشركة العامة لتجارة الجملة والشركة المصرية لتجارة الجملة.

9- لا يتم عمل أي استعاضة أو أي فاتورة تموينية لأي تاجر غير مسجل له كود التاجر طبقًا لقائمة التجار البيضاء.

10- في جميع المحافظات الثلاثة عشر التي تم تطبيق المنظومة لا يتم عمل جرد أو تعديل أرصدة أو أي شيء من هذا القبيل عدا تنفيذ الاستعاضات في الشكل المذكور وفي حالة وجود شكوى يتم إرسالها إلي الشركة العامة لتجارة الجملة والشركة المصرية لتجارة الجملة لمراجعتها بعد ذلك يتم إرسالها لمستشار الوزير لنظم المعلومات والتحول الرقمي لحلها.

١١- تم الاتفاق علي أن يتم التنفيذ بمحافظات الغربية والشرقية والدقهلية والمنوفية والقليوبية التابعة للشركة العامة لتجارة الجملة وكذلك محافظات المنيا وسوهاج وقنا والبحر الأحمر التابعة للشركة المصرية لتجارة الجملة نهاية يوم الإثنين الموافق ۲۰۲۲/۱۰/۲۳.