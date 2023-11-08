الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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محافظات

قومي المرأة بالإسماعيلية يشارك بفعاليات حملة كوني إيجابية صوتك مستقبلك (صور)

جانب من فعاليات الحملة،
جانب من فعاليات الحملة، فيتو

نظم مركز النيل للإعلام في محافظة الإسماعيلية، محاضرة حول أهمية الدور التوعوي والتثقيفي لقطاع الإعلام الداخلي وخاصة الحملات الإعلامية التي تحث علي المشاركة الشعبية في الانتخابات الرئاسية.  

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أبرز الحضور خلال اللقاء 

وشهد اللقاء كل من لبني زكي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الإسماعيلية وبحضور عدد من العضوات والدكتورة انتصار سالم أستاذ الإعلام بكلية التربية النوعية جامعة الزقازيق وكريمة ناصر مدير وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة.  

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جانب من فعاليات الحملة، فيتو

افتتاح اللقاء 

وافتتحت اللقاء إيناس يوسف مدير مركز الإعلام وأكدت علي أهمية الدور التوعوي والتثقيفي لقطاع الإعلام الداخلي وخاصة الحملات الإعلامية التي تحث علي المشاركة الشعبية.  

جانب من فعاليات الحملة، فيتو

كلمة المجلس القومي للمرأة 

وأكدت لبنى زكي مقرر القومي للمرأة علي الدور الهام للمجلس من خلال حملات طرق الأبواب ونوهت مدير تكافؤ الفرص إلى الدور الهام لمسئولي الوحدات في دعم مشاركة المرأة. 

جانب من فعاليات الحملة، فيتو

وتحدثت دكتوره انتصار سالم خلال اللقاء عن تاريخ مشاركة المرأة المصرية في الحياة السياسية والذى بدى منذ القدم وبداية ونشأة الحضارة الإنسانية.  

 

وأشارت إلى أن المرأة لها دور ملموس ومؤثر وكل الدوافع على اختلافها دينيا ومجتمعيا وقانونيا ودستوريا تؤكد على مبدأ المشاركة مهما تنوعت العادات والتقاليد الناتجة عن تنوع نسيج المجتمع المصرى بين ريفى وحضرى وقبلى وساحلى وبين تيارات سياسية متحررة ومحافظة ولكن هذا التنوع والتعددية تتفق فى إطارها العام على عدم الممانعة فى مشاركة المرأة واعتبارها كيانا يبقى له التأثير الأكبر الذى يبدأ من أكثر البيئات محافظة أكثرها تحررا لما لها من تأثير كبير فى كل أفراد المجتمع.  

جانب من فعاليات الحملة، فيتو

الهدف من تحفيز المرأة 

وأضافت أن الهدف ليس تحفيز مشاركة المرأة فقط، ولكن أن تكون هى نفسها القطاع المؤثر والمحفز لباقى القطاعات على المشاركة فى كل حراك سياسى واستحقاق انتخابى فقد كانت المرأة  المصرية بوعيها وانتمائها وتضحياتها دوما سندا لأسرتها ووطنها دينيا فالنساء  شقائق الرجال ولهن ما لهم وعليهن ما عليهم.  

 

الحضارة المصرية شجعت المرأة على المشاركة 

ولفتت إلى أن المجتمع المصري سمح منذ القدم ورغم كونه مجتمع شرقى محافظ  بأكبر مساحة ممكنة من شراكة المرأة فى جميع مناحى الحياة بما فيها الحياة السياسية والشأن العام كما منح القانون والدستور المصرى والقيادة السياسية المرأة قدرا كبيرا من المساواة والحرية والشراكة الفاعلة والتي تجعلها الأكثر تأثيرا على الصعيد العام.  

 

واختتمت قائلة إن الدافع الأهم لمشاركة المرأة في الحياة السياسية هو الواجب الوطنى المتعلق بصورة مصر أمام العالم كبلد متحضر ويستحق شعبه الديمقراطية والثقة والدعم من العالم. 

 

 

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