الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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محافظات

إزالة 39 حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية في الإسماعيلية (صور)

جانب من الحملات،
جانب من الحملات، فيتو

نفذت الوحدات المحلية التابعة لمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، عدة حملات مكبرة؛ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع قوات إنفاذ القانون والجمعية الزراعية، وعدد كبير من القيادات الأمنية والتنفيذية. 

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إزالة 54 حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية في الإسماعيلية (صور)

نتائج الحملة 

وقد أسفرت الحملات اليوم عن إزالة 39 حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية بمساحة فدان و23 قيراط، وكانت التعديات عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان.  

جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو

وتمت الإزالة بالكامل لكافة الحالات السابق ذكرها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. 

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تكثيف الحملات 

ومن جانبه، أكد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بأنه لن يسمح بأي تقاعس أو تهاون في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، والتعامل بكل حزم مع أي مخالفات على الأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدي وكل من يثبت تورطه.  

جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو

مشيرًا إلى أن الدولة بكامل أجهزتها الأمنية والتنفيذية تتصدى بكل حسم لكل من تسول له نفسه التعدي على الرقعة الزراعية فهي حق أصيل للأجيال القادمة من خلال توفير الأمن الغذائي. 

 

مراقبة عمليات البناء 

ومن الجدير ذكره، أن محافظ الإسماعيلية كان قد وجَّه رؤساء المراكز والمدن بعدم السماح بأي تعدٍّ على الرقعة الزراعية والحفاظ عليها والتواجد على مدار الساعة لرصد أي مخالفات وإبلاغ غرفة الأزمات والزراعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والإزالة الفورية في المهد، مشيرًا إلى متابعته المستمرة والميدانية لمستجدات التعديات والمخالفات، من خلال تقارير يومية، على أن تتم محاسبة كل من يثبت تخاذله أو يثبت تقصيره في أداء عمله الوظيفي لافتًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
 

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