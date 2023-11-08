إنشاء 4 كباري مشاة جديدة في الإسماعيلية

صدق اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، على تنفيذ عدد من مشروعات التطوير والرصف للعام المالي 2023 / 2024 والتي تتمثل في مجموعة الأعمال التي تم إقرارها وجاري إجراءات طرحها للتنفيذ في العام المالي 2023-2024.

إنشاء 4 كباري جديدة بالإسماعيلية

ومن جانبه أكد مدير عام مديرية الطرق والنقل بمحافظة الإسماعيلية، إنشاء 4 كباري مشاة على ترعة السويس وآخرين على ترعة بورسعيد، ثم استكمال تطوير ورصف منطقة عرايشية مصر التابعة لحي ثان محافظة الإسماعيلية بداية من شارع السكة الحديد وحتى شارع البحري.

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وكانت مديرية الطرق والنقل في محافظة الإسماعيلية، أعلنت عن بدء أعمال التشغيل التجريبي لشبكة فلتر قرية الحجاز المعروفة بمنطقة الكيلو2، لسحب المياه الجوفية والسطحية من المنطقة.

بدء العمل التجريبي الأسبوع المقبل

وأشارت مديرية الطرق والنقل في محافظة الإسماعيلية خلال بيان صادر عنها إلى إن شبكة فلتر منطقة الكيلو 2 سوف تبدأ عملها التجريبي حيث تم الانتهاء من خط الطرد وغرفة التجميع الرئيسية وتركيب الطلمبات، ليتم ضخ المياه الى المسطحات الخضراء بالطريق الدائرى عبر دفع نفقى اسفل ترعة بور سعيد، وذلك لحل مشكلة المياه الجوفية بمنطقة الكيلو2.

مشروع بيئي هام

يذكر أن هذا المشروع يعتبر من أهم المشروعات ذات البعد البيئى التى يتم تنفيذها بالمحافظة وتخدم كتلة سكانية كبيرة.

ومن جهة أخرى تنتهى مديرية الطرق والنقل بمحافظة الإسماعيلية من كافة الاعمال الخاصة بتطوير منظومة صرف مياه الامطار وتطوير المنشآت والإنارة فى خلال 3 أيام.

أعمال تطوير محور صبرى مبدى

وتابع اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، أعمال تطوير محور صبرى مبدى التابع لحي ثالث محافظة الإسماعيلية، والتي تشمل توسيع القطاعات التى لم يتم تطويرها بالطريق وتطوير الجزيرة الوسطى وتعديل إتجاهات الشوارع المتقاطعة مع المحور.

وتشمل أعمال المحور تزويد 5 من البرجولات والكراسى وتطوير القديم منها،وإنشاء مساحة إنتظار بجوار مجمع التأمين الصحى، وتطوير تقاطع المحور مع محور عثمان و(التجارى)

ويعد هذا المشروع ذو أهمية كبرى حيث يعود بالنفع الكبير على المواطنين من خلال تحقيق السيولة المرورية لهذه المناطق, بإعتبار أن هذا المحور محورا رئيسيا فى الدخول والخروج للمدينة.

ومن جانبه وجه محافظ الإسماعيلية بإستخدام البلاط والبردورات القديمة الصالحة للتركيب حفاظا على المال العام.

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