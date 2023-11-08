الأربعاء 08 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
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الطابور الخامس هم هؤلاء!

بعد انتهاء العدوان المجرم علي غزة سيحاكم نتنياهو ليس بسبب العدوان إنما للتقصير يوم 7 أكتوبر، فضلا عن بقايا الخلاف حول قانون المحكمة العليا الذي أشعل النار ضده في أرضنا المحتلة! ما الذي يؤجل كل هذه الملفات الآن؟ المعارك والرهائن! 

 

حتي المعتدي العدواني يقدر جمهوره الظرف ويستطيعون ترتيب أولوياتهم لما بعد تغير الظروف وبعدها يكون عندهم لكل حادث حديث!


عندنا.. نحن المعتدي علينا ويقتل أطفالنا ونساءنا وشيوخنا.. نحن ممن يسقط فوق رؤوسنا أطنان القنابل والصواريخ يوميا، المستخدم ضدنا الأسلحة المحرمة دوليًا، ويسقط علي أجساد إخوتنا الفوسفور الأبيض الرهيب الذي يحرق الجلد ويتآكل حتي العظام ثم يعود ويشتعل إذا لامس الأكسجين، بما يعني أن أجساد الأبرياء ستشتعل إذا لامست الهواء..

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نحن المحتلة أرضنا المنهوبة ممتلكاتنا المدنسة مقدساتنا الإسلامية والمسيحية، نحن ممن يحرق زرعنا وتهدم بيوتنا وتحتجز جثث أسرانا، نجد بيننا من لا يري كل ذلك ويهاجم من يقاومونه ويسخرون من جملة مقاطعة سلع من يمول كل هذا الإجرام، رغم أنها في الأصل حملة لاستبدال الأجنبي بالمحلي وفرصة لن تتكرر لدعم المنتج الوطني!

 

زيلينسكي الكذاب!

الوزير الحمار والضرب بالنووي!


من أي طينة هؤلاء؟! اي دماء تلك التي تسري بين شرايينهم إن كانت هناك دماء أصلا؟! وما هو تعريف الطابور الخامس إذا لم يكن هذا هو عين التعريف؟!

دعم المنتج الوطني الأسلحة المحرمة دوليا المقاطعة العدوان المجرم على غزة نتنياهو

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