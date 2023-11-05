الوزير الحمار والضرب بالنووي!

اليابان ومساحتها تزيد على خمسة عشر ضعف مساحة الأرض المحتلة كلها بما فيها أرض 48 والضفة الغربية وغزة، واليابان المدينة الشهيرة التي تلقت أول ضربة نووية في التاريخ ومساحتها تقترب من الـ 1000 كيلومترا أي ثلاثة أضعاف مساحة قطاع غزة كلها، ومع ذلك يطل علينا وزير ما يسمى بالتراث الإسرائيلي المدعو عميحاي إلياهو ليطالب ويهدد بضرب غزة بقنبلة نووية!

دون أن يدرك أو يعرف أو يفهم أنها ستحرق الأرض المحتلة كلها! وأن الغبار النووي سيخيم على مساحة كبيرة بالمنطقة كلها وتأثيره على المناخ والزرع والنسل سيمتد لسنوات!

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معلومات الوزير أقرب إلى معلومات الحمير التي لها فوائد عديدة في الحياة أهم من فوائد المذكور، الذي لا هم له إلا التفكير في السلاح النووي واستخدامه فضلا عن القتل والتفجير! بالطبع لهذه الجريمة فوائد منها أنها ستريحنا منه ومن زملائه وحكومته، لكن لا ذنب للعرب هناك من جنونه وجهله!



هذا الكيان.. هذا الاحتلال.. لا مستقبل له ليس فقط لعنصريته المعروفة وإنما للاكتشافات الجديدة منها هشاشته والمستوى التعليمي والعقلي لمسئوليه!