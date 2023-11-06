الإثنين 06 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

الخارجية الأمريكية: نناقش مع إسرائيل ومصر مسألة إدخال الوقود لـ غزة

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي بلينكن، فيتو

أخبار غزة الآن، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، في نبأ عاجل منذ قليل، مناقشة مسألة إدخال الوقود لغزة بطريقة تساعد المدنيين وليس حماس مع إسرائيل ومصر.


حق إسرائيل 

وأضافت: إن لإسرائيل كل الحق في الدفاع عن نفسها ومن المهم أن تفرق بين حماس والمدنيين في قطاع غزة- بحسب تعبير وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن.

 
الأزمة الإنسانية في قطاع غزة

ولفت بلينكن إلى أن واشنطن لا تشكك في الأزمة الإنسانية القائمة بقطاع غزة والخسائر الكبيرة في أرواح المدنيين الفلسطينيين.

الناطق باسم الجيش الإسرائيلي: قادرون على قصف أي منطقة في الشرق الأوسط (فيديو)

وزير دفاع الاحتلال: وافقنا على خطط إضافية للعملية البرية في غزة

وكان  الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هنجاري، ادعى مواصلة  تدمير الأنفاق وفتحاتها في قطاع غزة.

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جيش الاحتلال يهدد بقصف فى الشرق الأوسط

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال، دانيال هنجاري، أن سلاح الجو لجيش الاحتلال قادر على قصف أي منطقة في الشرق الأوسط تهدد إسرائيل.
 

مزاعم جيش الاحتلال 

وهنجاري كرر الرواية اليومية المزعومة، أن حركة حماس تستخدم المستشفيات من بينها مستشفى الشفاء وغزة والمدارس في القطاع لشن العمليات ضد إسرائيل.

وأضاف زاعما: قمنا بقصف منصات إطلاق الصواريخ في قطاع غزة.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية في نبأ عاجل، منذ قليل، أن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، وافق على خطط إضافية للعملية البرية في غزة.

قلق جيش الاحتلال

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" مزاعم مسئول أمني إسرائيلي، بأن هناك قلقا في جيش الاحتلال من أن يواجه نتنياهو ضغوطًا أمريكية للحد من القتال قبل تحقيق الأهداف في غزة.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، قال مساء اليوم الإثنين: إن العالم لم يشهد أعداد ضحايا كالتي نشهدها الآن في غزة، مشددا على أن القطاع أصبح مقبرة للأطفال.

وأضاف: "المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة لا تكفي الحاجة، لقد خصصنا أكثر من مليار دولار لدعم عمليات الإغاثة وتوفير المساعدات في قطاع غزة".

وشدد جوتيريش على أن صور المعاناة في غزة تفطر القلوب ويجب أن نتمسك بإنسانيتنا وعلينا ألا ننسى أهمية معالجة مخاطر امتداد الصراع إلى المنطقة، لافتا إلى أن الكارثة التي تتكشف تجعل الحاجة إلى وقف إنساني لإطلاق النار أكثر إلحاحا مع مرور كل ساعة.

وتابع: "أشعر بقلق بالغ إزاء الانتهاكات الواضحة للقانون الدولي الإنساني التي نشهدها وأكرر دعوتي لإطلاق سراح المحتجزين في غزة، وأي طرف بأي صراع لا يمكن أن يكون فوق القانون الإنساني الدولي".

 

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