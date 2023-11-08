لحظة قصف قوات الاحتلال لمسجد المصطفى جنوب قطاع غزة (فيديو)

رصدت وسائل إعلام فلسطينية، لحظة قصف قوات الاحتلال، مساء اليوم الأربعاء، لمسجد المصطفى في حي الشيخ ناصر وسط خان يونس جنوب قطاع غزة.

الاحتلال الإسرائيلي يقصف مسجدين في خان يونس



وتظهر اللقطات آثار الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة، حيث تم تدمير مسجد بالكامل في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.



وشنت إسرائيل ضربات انتقامية ضد حماس بعد أن شنت حماس سلسلة من الهجمات في أكبر تصعيد في المنطقة منذ عقود.

#فيديو لحظة قصف مسجد المصطفى في حي الشيخ ناصر وسط خان يونس جنوب قطاع غزة pic.twitter.com/cYpyM4alZK Advertisements November 8, 2023



ويعاني سكان قطاع غزة من كارثة إنسانية محققة على خلفية منع جيش الاحتلال الإسرائيلي، من إدخال المساعدات الكافية لنجدة سكان القطاع، الذين يعيشون تحت وطأة القصف الإسرائيلي المكثف والمستمر، منذ يوم 7 أكتوبر الماضي.



وأعلنت إسرائيل، مساء يوم 27 أكتوبر الماضي، أنها بدأت المرحلة الثانية من "حرب طويلة وصعبة مع حماس"، تضمنت توغلات برية في غزة، بالتزامن مع غارات جوية مكثفة.



وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أشرف القدرة، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي على غزة، إلى 10569 شخصا.



حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

وقال القدرة خلال مؤتمر صحفي من مستشفى "الشفاء" في غزة: "حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر بلغت 10569 شهيدا وإصابة 26475 آخرين".



ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر الماضي، لوقف ما وصفته بـ"الانتهاكات الإسرائيلية"، ومنذ ذلك الحين تنفذ إسرائيل قصفا عنيفا ضد القطاع، مع قطع للماء والكهرباء والوقود ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية.

