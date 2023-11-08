وصول بيراميدز ستاد القاهرة الدولي استعدادا لمواجهة الزمالك في كأس مصر

وصل فريق بيراميدز إلى استاد القاهرة الدولي استعدادا لخوض مباراة الزمالك بنصف نهائي كأس مصر للعام الماضي.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

وتقام مباراة الزمالك وبيراميدز في الساعة 7 مساء اليوم الأربعاء على إستاد القاهرة ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر للعام الماضي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

وتنقل مباراة الزمالك وبيراميدز عبر شبكة القنوات أون سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس مصر.

وحصل اتحاد الكرة على موافقة الجهات الأمنية لحضور 6 آلاف مشجع فى مباراة الزمالك وبيراميدز فى نصف نهائي كأس مصر موسم 2022 – 2023.

مشوار بيراميدز في كأس مصر



وصعد بيراميدز، الي الدور نصف النهائي لمواجهة الزمالك بعدما تخطى عقبة راية بنتيجة 2-0 في دور 32، ثم فاز على الاتحاد السكندري بنتيجة 1-0 في ثمن النهائي.

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وفي دور الثمانية (ربع النهائي)، فاز بيراميدز على البنك الأهلي بنتيجة 3-0.

وسجل بيراميدز 6 أهداف ولم يدخل مرماه أي هدف وهداف الفريق مصطفى فتحي هدفين.

قائمة بيراميدز

وأعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة الزمالك التي تقام في السابعة من مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد القاهرة الدولي في إطار لقاءات الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد فتحي - كريم حافظ - علي جبر

خط الوسط: مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - سيف جعفر - يوسف أسامة - محمود أوكا - رمضان صبحي - بلاتي توريه - أوجو صامويل - محمد رضا بوبو

خط الهجوم: فيستون ماييلي - فخري لاكاي - دودو الجباس

تاريخ مواجهات الزمالك وبيراميدز

تقابل فريقا الزمالك وبيراميدز في 15 مباراة سابقة منها 13 مباراة بالدوري ومباراتين بكأس مصر منذ ظهور بيراميدز بالكرة المصرية بمسماه القديم الأسيوطي والجديد الجديد بعد انتقال ملكيته من الأسيوطى إلى رجل الأعمال السعودي تركي آل الشيخ الذي أطلق عليه اسم الأهرام أو بيراميدز موسم 2018.

وانتهت 6 مباريات بفوز الزمالك وفاز بيراميدز في ثلاثة فقط وكان التعادل في 6 مناسبات.

بدأت مواجهات الفريقين منذ صعود الأسيوطي للدوري الممتاز موسم 2014-2015 ثم هبط موسمين ليعود مرة أخرى موسم 2017\2018.



التقى الزمالك وبيراميدز بمسماه القديم "الأسيوطي" في 4 مباريات حقق أبناء ميت عقبة الفوز في جميعها.



تاريخ مواجهات الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري



وواجه فريق الزمالك نظيره بيراميدز في 13 مباريات في بطولة الدوري منها 4 مواجهات بمسماه الاسيوطي و9 مواجهات بمسماه بيراميدز وحقق فريق الزمالك الفوز في 5 مواجهات مقابل التعادل في 6 مباريات وفوز بيراميدز في لقاءين.

تاريخ مواجهات الزمالك وبيراميدز في كأس مصر



التقى الزمالك وبيراميدز في مناسبتين فقط ببطولة كأس مصر وكانت الأولى في المباراة هي النهائية للمسابقة المحلية عام 2019 وفاز بها فريق الزمالك بثلاثية نظيفة.

وفي موسم 2021-2022 تقابل الفريقان في نصف نهائي الكأس وانتهى وقت المباراة بالتعادل وبعد اللجوء لركلات الترجيح تأهل نادي بيراميدز للنهائي على حساب نادي الزمالك.

وتقابل الفريقان في مباراة ودية انتهت بخسارة الفارس الأبيض بنتيجة 0-1.

وتعد مواجهة فريق نادي الزمالك وبيراميدز اليوم الأربعاء بكأس مصر مواجهة ثأرية للفريق الأبيض في مشواره بتلك المسابقة للعام الماضي.

كلاكيت تاني مرة

وتعد مواجهة الغد لقاء مكرر لنسخة الموسم قبل الماضي من مسابقة كأس مصر التي شهدت صدام الفريقين ايضا بنفس الدور النصف نهائي.

ونجح فريق بيراميدز في الاطاحة بالزمالك من نصف نهائي كأس مصر بركلات الترجيح والتأهل إلى نهائي المسابقة.



ويسعى فريق الزمالك للثأر من الفريق السماوي من ناحية والتأهل لنهائي المسابقة من ناحية أخرى.

تحوم حالة من الغموض حول لحاق الثنائي فاخري لاكاي ومحمد الشيبي ثنائي فريق بيراميدز بمواجهة الزمالك اليوم الأربعاء بكأس مصر.

ويفتقد بيراميدز لإبراهيم عادل مهاجم الفريق وقائد المنتخب الأولمبي لإصابته في الكاحل حيث تم وضع قدمه في الجبس مباشرة أثبتت سلامة وضعية الكسر الذي أصيب به في الكاحل خلال مباراة الجيش الرواندي في دوري أبطال إفريقيا.

ويفتقد بيراميدز ايضا إسلام عيسى للإصابة