مشاهدة لقاء الزمالك وبيراميدز في كأس مصر بث مباشر 

تترقب جماهير الكرة المصرية، المواجهة القوية التي تجمع الزمالك وبيراميدز، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد القاهرة، ضمن مواجهات نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام بيراميدز

وتنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس مصر للعام الماضي، اليوم الأربعاء في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة.

يبحث عشاق نادي الزمالك في كل مكان عن القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز وبيراميدز مساء اليوم الأربعاء، على ستاد القاهرة الدولي في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي.

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وتعرض فيتو خلال السطور القادمة القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس مصر والمقرر إقامتها في تمام الساعة 7 مساء.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

وتنقل مباراة الزمالك وبيراميدز عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة كأس مصر، كما يمكنك متابعة المباراة عبر صفحة أون تايم سبورتس الرسمية على فيس بوك أو يوتيوب.

بث مباشر لمباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر

وتقدم “فيتو” بثا مباشرا لمباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس مصر من خلال الرابط.

ويدخل فريقا الزمالك وبيراميدز مباراة اليوم تحت شعار “لا بديل عن الفوز” من أجل الصعود لمواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر أملا في حصد لقب البطولة.

أول ظهور لـ معتمد جمال مدرب الزمالك الجديد

وتعد مباراة اليوم بين الزمالك وبيراميدز، هي الأولى لـ معتمد جمال مع القلعة البيضاء بعد رحيل الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

قائمة الزمالك لمواجهة بيراميدز في كأس مصر

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، أعلن عن قائمة الفريق لمواجهة بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر والمقرر لها اليوم الأربعاء.

وتضم قائمة الزمالك لمواجهة بيراميدز كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود علاء - حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر - عبد الله جمعة.

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - محمد حسام "بيسو" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما ".

خط الهجوم: ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

بيراميدز يتسلح بالقوة الضاربة أمام الزمالك

فيما أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة الزمالك، والتي شهدت تواجد القوة الضاربة للفريق.

قائمة بيراميدز أمام الزمالك في نصف نهائي كأس مصر

وجاءت قائمة بيراميدز أمام الزمالك على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد فتحي - كريم حافظ - علي جبر

خط الوسط: مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - سيف جعفر - يوسف أسامة - محمود أوكا - رمضان صبحي - بلاتي توريه - أوجو صامويل - محمد رضا بوبو

خط الهجوم: فيستون ماييلي - فخري لاكاي - دودو الجباس.