الأربعاء 08 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم في نصف نهائي كأس مصر

الزمالك وبيراميدز،
الزمالك وبيراميدز، فيتو

يواجه نادي الزمالك نظيره بيراميدز، مساء اليوم الأربعاء، على ستاد القاهرة الدولي في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي. 

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام بيراميدز

تنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس مصر للعام الماضي، اليوم الأربعاء في تمام الساعة 7 مساء  بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

تنقل مباراة الزمالك وبيراميدز عبر شبكة القنوات أون سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس مصر.

قائمة الزمالك لمواجهة بيراميدز في كأس مصر

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، أعلن عن قائمة الفريق لمواجهة بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر والمقرر لها اليوم الأربعاء.

Advertisements

 

وتضم قائمة الزمالك لمواجهة بيراميدز كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود علاء  - حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد عبد الشافي  - حاتم سكر - عبد الله جمعة.

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - محمد حسام "بيسو" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو"  - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما ".

خط الهجوم: ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

 وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك تعيين معتمد جمال مدربا عاما وقائما بأعمال المدير الفني عقب توجيه الشكر للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني ومساعده فريدي هيرناندو ومدحت عبد الهادي المدرب العام.

وفي السطور التالية نعرض تقريرا عن معتمد جمال مدرب الزمالك الجديد قبل قيادة مباراة بيراميدز:

معتمد جمال 

معتمد جمال كان لاعبا في نادي الزمالك وكان يشارك في مركز قلب الدفاع. 

اعتزل معتمد جلال كرة القدم مبكرا بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

حقق مع الزمالك 3 ألقاب وهي دوري أبطال أفريقيا، كأس السوبر، وكأس مصر، كما فاز مع المنتخب الأوليمبي بذهبية دورة الألعاب الأفريقية عام 1995. 

عمل مدربا عاما فى الزمالك مع الهولندي رود كرول عام 2007، وحصل على بطولة كأس مصر ومع الألمانى راينر هولمان فى 2008 والمرة الثالثة في 2018.

قاد معتمد جمال منتخب مصر للشباب للصعود إلى أمم أفريقيا بزامبيا 2017.

وعمل مدربا عاما للمنتخب الأوليمبي مع شوقي غريب وفاز معهم ببطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة وحجز بطاقة التأهل إلى أولمبياد طوكيو. 

عمل مع شوقي غريب مدربا عاما في جهاز المقاولون العرب قبل أن يقرر الاعتذار عن استمراره في منصبه. 

 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الزمالك الزمالك وبيراميدز مباراة الزمالك وبيراميدز موعد مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم الدوري المصري

مواد متعلقة

أبرز القرارات التربوية في الكرة المصرية.. الزمالك يعرض فتوح وصبحي والزناري للبيع.. عقوبات في واقعة السكين.. الأهلي يوقف 16 لاعبا في عهد الجوهري.. وترحيل إبراهيم سعيد من المنتخب

دوري أبطال إفريقيا للسيدات، الجيش الملكي حامل اللقب يخسر أمام أمبيم داركوا (صور)

طرد و3 أهداف ملغاة، تشيلسي وتوتنهام يتعادلان 1-1 في الشوط الأول بالدوري الإنجليزي (فيديو)

أخبار الرياضة اليوم: فتوح يرفض الخضوع لتحقيق الزمالك.. وفرمان الخطيب يؤمن استمرار بيبو في منصبه بالأهلي

الزمالك ينعي طلعت شتا لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق بكرة اليد

التشكيل الرسمي لمباراة توتنهام وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

اعتذار وندم، كواليس التحقيق مع محمد صبحي والزناري بعد عرضهما للبيع

6 صور ترصد المران الأول لـ الزمالك تحت قيادة معتمد جمال

الأكثر قراءة

رفع أسعار 11 نوعا من السجائر منها كليوباترا وبوكس

التشكيل المتوقع للزمالك أمام بيراميدز فى الظهور الأول لـ معتمد جمال

ارتفاع أسعار السكر في الأسواق اليوم الأربعاء 8- 11-2023

صور فضائية تظهر تقسيم إسرائيل عسكريا لقطاع غزة إلى شطرين

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم في نصف نهائي كأس مصر

أخبار مصر: زيادة سعر 11 نوعا من السجائر، خطة إسرائيل لحكم غزة، انفراجة في أزمة البصل، محمد صبحي يخرج عن صمته والزمالك يصدمه

أخر مستجدات تطور الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن، مواجهة التحديات واستقرار الشرق الأوسط الأبرز

سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 8-11-2023

Advertisements

منوعات

المزيد

"العنكبوت الفرنسي" يتسلق برج "كوبول توتال" لتوجيه "رسالة سلام"

زيادة كبيرة في ثروة ترامب بعد خروجه من البيت الأبيض

حضنه لابنته قد يكون الأخير، طبيب يودع أسرته عند معبر رفح ويعود لعلاج الجرحى في غزة

ختامه مديح وبهجة وإطعام، أبرز مشاهد الاحتفال بالليلة الأخيرة لمولد الحسين (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 8-11-2023

ارتفاع أسعار السكر في الأسواق اليوم الأربعاء 8- 11-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأربعاء

رفع أسعار 11 نوعا من السجائر منها كليوباترا وبوكس

المزيد

انفوجراف

مقاطعتها أفضل..7 أضرار كبيرة للمشروبات الغازية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أجمل الأدعية الدينية القصيرة من الكتاب والسنة

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 8 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 8 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية