طارق مصطفى يحسم الجدل حول تدريبه الزمالك خلال الفترة المقبلة

كشف طارق مصطفى، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، حقيقة المفاوضات مع إدارة نادي الزمالك لتولي تدريب الفريق خلال الفترة الماضية وأيضا في الفترة المقبلة.

طارق مصطفى مدرب البنك الأهلي

وقال طارق في تصريحات خلال برنامج كورة في الـ90 والذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عبر راديو 9090: محدش اتواصل معايا من إدارة الزمالك الحالية لتولي تدريب الفريق، وشرف لأي مدرب تدريب الزمالك بالتأكيد.

وأضاف: حاليا الأمر في يد إدارة نادي البنك الأهلي، أنا أحترم تعاقدي مع الفريق، وفي حال تحدث إدارة الزمالك معي فستكون الكلمة النهائية لإدارة الفريق الذي أعمل فيه حاليا.

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وتابع: بالتأكيد هدف لأي مدرب تدريب فريق بحجم نادي الزمالك.

وأكد طارق مصطفى، أن فريق الزمالك يحتاج لقرارات رادعة خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن اللوائح تطبق على الكبير قبل الصغير في الفريق.

وقال طارق مصطفى: أحمد فتوح هو الخسران من أزمته مع نادي الزمالك وليس العكس، والنادي مش بيخسر في حال رحيل أي لاعب.

وأضاف: في حال عدم تجديد فتوح عقده مع الزمالك فيجب استمرار تجميده حتى نهاية عقده أو بيعه في يناير.

وواصل: فريق الزمالك حاليا مفكك ويحتاج لوضع أسس جديدة للسير عليها لفترات طويلة وتحقيق نجاحات.

وأكد طارق مصطفى، أن إدارة نادي الزمالك السابقة والحالية صبرت على أوسوريو وأعطته فرصة أكبر من اللي كان يستحقها.

وقال طارق مصطفى: مفيش مدرب في العالم بيدي اللاعيبة كمية الإجازات دي، دا كان “بيأجز” اللاعيبة يومين في الأسبوع.

وأضاف: أوسوريو كان بيخسر الزمالك في بعض المباريات من تغيراته والتشكيل اللي كان بيبدأ بيه، وكان بيعمل حاجات غريبة ومش موجودة في الكورة.