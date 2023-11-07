أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 248 بجريدة الوقائع المصرية

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 248، الصادر في 7 نوفمبر 2023، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارة النقل، ومحافظة الشرقية، ومحافظة البحيرة، والهيئة العامة للرقابة المالية.

-قرار وزارة النقل بإعفاء جميع أنواع البضائع العامة، والبضائع الصب الجاف والسائل، والحاويات الواردة المملوءة أو الفارغة، والبضائع الخطرة، ووسائل النقـل المختلفـة، وطـرود الأمتعة الشخصية والعينات، ورسائل الدخان، والمجمدات، والطرود الشاذة والمهيئات، من فئات المحاسبة لمقابل الانتفاع بالترخيص لمزاولـة نشاط التخزين، والمستودعات (الأرضيات) المحددة بالبند رقم (۲) الوارد بالمادة (١٧) من قرار وزير النقل رقم ٨٠٠ لسنة ٢٠١٦ المشار إليه، وذلك لمدة أسـبوع، ومـا زاد علـى ذلـك تستمر المحاسبة بذات الفئات السارية مع مراعاة الزيادة السنوية في تاريخ استحقاقها."

-وقرار محافظة الشرقية رقم ٧٣٩٦ لسنة ٢٠٢٣، باعتماد مشروع تقسيم أرض المواطن محمد عصام أبو الـسعود، قرية التلين التابعة للوحدة المحلية التلين، رئاسة مركز ومدينـة منيا القمح، محافظة الشرقية

-وقرار محافظة البحيرة رقم ١٧٨٣ لسنة ٢٠٢٢، بشأن اعتماد خريطة المخطـط التفـصيلي لقرية شابور التابعـة للوحـدة المحلية لقرية شابور، مركز كوم حمادة.

Advertisements

-وقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٢٠٧٦ لسنة ٢٠٢٣، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص لطياري شركة مصر للطيران.