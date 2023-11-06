أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 247 بجريدة الوقائع المصرية

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 247، الصادر في 6 نوفمبر 2023، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارة العدل، ووزارة الطيران المدني، ومحافظة الدقهلية والمنيا، والهيئة العامة للرقابة المالية.

وجاءت القرارات كالتالي:

- قـرار وزير العدل رقم ٦٢٤٥ لسنة ٢٠٢٣، بإنشاء فرع للتوثيق المتنقل باسم (مركز خدمات مصر المتنقـل رقـم "٣٤" يتبع مكتب التوثيق المركزى ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فى الأيام التى تحدد له.

-قرار وزارة الطيران المدنى رقم ٨٣٤ لسنة ٢٠٢٣، بتعديل نص المادة (٦ ) من النظام الأساسى لشركة مصر للطيران للخدمات الطبية.

-وقرار محافظة الدقهلية رقـم ٥٣٥ لسنة ٢٠٢٣، بتُعدل المخططات التفصيلية لقرية كوم بنى مراس مركز المنـصورة.

-قرار محافظة المنيا رقم ٤٣٥ لسنة ٢٠٢٣، بالاستيلاء المؤقتًا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلى على المـساحات اللازمة لمداخل ومخارج مشروع كوبر ى مغاغة العلوى على السكة الحديـد وترعـة الإبراهيمية لعبور السيارات والكائن بمدينة مغاغة وذلك لحين صدور قـرار بتقرير صفة المنفعة العامة.

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-قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٢٤٥٤ لسنة ٢٠٢٣، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية.