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ثقافة وفنون

تفاصيل مسرحية نور في عالم البحور لمحمد عادل بالقومي للأطفال

مسرحية نور في عالم
مسرحية نور في عالم البحور، فيتو

يفتتح المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، العرض المسرحي "نور فى عالم البحور"، في السابعة من مساء غد الخميس الموافق 8 نوفمبر الجاري، على مسرح متروبول بالعتبة. 

عروض البيت الفني للمسرح 

والعرض يأتي من إنتاج فرقة المسرح القومي للأطفال بقيادة المخرج عادل الكومي، وهو ضمن خطة العروض المسرحية للبيت الفنى للمسرح التي أعلن عنها خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد مطلع يناير الماضي تحت شعار "٢٠٢٣ عام جديد ومسرح جديد" بالمسرح القومي بالعتبة. 

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مسرحية نور في عالم البحور 

عرض "نور في عالم البحور" من تأليف وأشعار محمد زناتي، إخراج شادي الدالي، موسيقى وألحان هانى شنودة، ديكور عمرو الأشرف، ملابس مروة عودة، استعراضات مناضل عنتر، ماسكات حنا حبشي، أعمال نحت مصطفى فكرى. 

و"نور في عالم البحور" بطولة النجم محمد عادل، ألحان المهدي، سيد جبر، راندا إبراهيم، محمد سعداوي، أحمد أوسكار، خالد سعداوي، محمد عبد الفتاح، أحمد حلمي.

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مسرحية نور في عالم البحور عروض البيت الفني للمسرح بيت المسرح المخرج خالد جلال

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