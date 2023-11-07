إزالة 54 حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية في الإسماعيلية (صور)

تواصل الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية في محافظة الإسماعيلية، جهودها للتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأراضي وأملاك الدولة، وحالات البناء المخالف وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية.

حملات مكثفة لإزالة التعديات

حيث نفذت الوحدات المحلية التابعة لمحافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، عدة حملات مكبرة؛ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع قوات إنفاذ القانون والجمعية الزراعية، وعدد كبير من القيادات الأمنية والتنفيذية.

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جانب من الحملات، فيتو

جانب من الحملات، فيتو

نتائج حملات اليوم

وقد أسفرت الحملات اليوم عن إزالة 54 حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية بمساحة فدان و16 قيراطا، وكانت التعديات عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان.

جانب من الحملات، فيتو

جانب من الحملات، فيتو

وتمت الإزالة بالكامل لكافة الحالات السابق ذكرها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

تشديدات على التصدي لحالات البناء المخالف

ومن جانبه أكد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، على إنه لن يسمح بأي تقاعس أو تهاون في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، والتعامل بكل حزم مع أي مخالفات على الأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدي وكل من يثبت تورطه.

جانب من الحملات، فيتو

جانب من الحملات، فيتو

مشيرًا إلى أن الدولة بكامل أجهزتها الأمنية والتنفيذية تتصدى بكل حسم لكل من تسول له نفسه التعدي على الرقعة الزراعية فهي حق أصيل للأجيال القادمة من خلال توفير الأمن الغذائي.

ومن الجدير ذكره، أن محافظ الإسماعيلية كان قد وجَّه رؤساء المراكز والمدن بعدم السماح بأي تعدٍّ على الرقعة الزراعية والحفاظ عليها والتواجد على مدار الساعة لرصد أي مخالفات وإبلاغ غرفة الأزمات والزراعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والإزالة الفورية في المهد، مشيرًا إلى متابعته المستمرة والميدانية لمستجدات التعديات والمخالفات، من خلال تقارير يومية، على أن تتم محاسبة كل من يثبت تخاذله أو يثبت تقصيره في أداء عمله الوظيفي لافتًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.