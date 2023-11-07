ضبط مخبز لتصرفه فى 52 شيكارة دقيق بلدى فى القنطرة شرق بالإسماعيلية (صور)

شنت إدارة التموين والتجارة الداخلية في مركز ومدينة القنطرة شرق في محافظة الإسماعيلية، حملة رقابية مكبرة استهدفت المحالة التجارية ومنافذ البيع بقري المركز منها قرى الابطال والتقدم والسلام.

المشتركون في الحملة

وأقيمت الحملة بناء على تعليمات أحمد منصور مدير عام التموين والتجاره الداخلية وترأس الحملة المهندس محمد عودة مدير الإدارة ومحمد على رئيس الرقابة التجارية وموسى وخالد عابد بالاشتراك مع الحسينى عبد الرحمن وأحمد بندارى رؤساء مكتبى الأبطال والتقدم.

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جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو

نتائج الحملات التموينية

أسفرت الحملات عن ضبط 280 كلغ من الأسماك المجمده مجهوله المصدر وذلك قبل بيعها لجمهور المستهلكين، كما تم ضبط مخبز لقيامه بالتصرف في 52 شيكاره دقيق بلدي مدعم بغرض الاستيلاء عليها بدون وجه حق.

بالاضافه إلى تحرير 25 محضرا آخر بإجمالي 27 محضرا للرقابة على السلع الغذائية تمثلت في بيع ازيد من السعر الرسمى لبعض السلع بغرض التربح والاستغلال، عدم إعلان عن الأسعار للبضائع المعروضة، عدم وجود شهادة صحية تدل على الخلو من الأمراض المعدية، إنتاج خبز ناقص الوزن فى المخابز وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم نظافة ادوات العجن وعدم الالتزام بلوحة مواعيد، وعدم إعطاء بون للمواطنين.



وكانت قد ‏‎شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين عدة حملات تموينية لإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية، وللتأكد من جودة السلع المقدمة، وبأسعار مناسبة للمواطنين، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك.

جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو

واسفرت تلك الحملات عن تحرير 111 محضرًا تموينيًا متنوعًا خلال الحملات التموينية على المخابز والمحال التجارية.

الرقابة على المحال التجارية

حيث تم تحرير 26 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار، و4 محاضر للبيع بأزيد من السعر، و34 محضرا لعدم حمل شهادة صحية، و٨ محاضر عدم استخدام لافتة باللغة العربية، وكذلك ٢ محضر سلع منتهية الصلاحية (غش تجاري).

جانب من الحملة، فيتو

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‏‎ كما أسفرت الحملات التموينية عن ضبط أحد المحال التجارية وبحوزته 1500 قطعة من الحلوى منتهية الصلاحية عبارة عن (جبن، عصائر، مشروبات، ومصنفات لحوم) بحي ثالث، كما تم ضبط 1300 عبوة مياه غازية وبسكويت منتهية الصلاحية، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حياله.

هذا وقد شدد محافظ الإسماعيلية على استمرار الحملات التموينية بكافة المراكز والمدن لإحكام الرقابة على الأسواق ولمنع التلاعب في الأسعار أو احتكار المنتجات.

