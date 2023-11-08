متخصصة فى الشأن الإسرائيلي: طوفان الأقصى كشفت الوجه الحقيقي لإسرائيل والغرب

التطرف الإسرائيلى، قالت الباحثة زينب عباس، المتخصصة فى الشأن الإسرائيلي، إن الكيان الصهيوني منذ إقامته على الأراضي الفلسطينية وهو يمارس العنصرية والمجازر وكراهية الآخر.

وأضافت لـ فيتو أن إسرائيل اعترفت أخيرا بامتلاكها سلاح نووي من خلال ما يسمى بوزير التراث الإسرائيلي الذي طالب بقصف غزة بالنووي.

ولفتت إلى أن معظم التقديرات تُشير إلى امتلاك إسرائيل ما بين 90 و400 رأس حربي نووي على الأقل.

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وأكدت زينب عباس أن موشيه فيجلين عضو الكنيست السابق نشر صورة ضمنية لضرب غزة بقنبلة نووية كما فعلت أمريكا في "هيروشيما"، وطالبت تالي جوتليف عضوة الكنيست، الجيش الإسرائيلي باستخدام صاروخ "أريحا" القادر على حمل رؤوس نووية.

وأضافت أن المطالبة بقصف غزة بالنووي يؤكد عجز وفشل إسرائيل في تحقيق أهدافها في غزة، ويؤكد التطرف المعهود لإسرائيل وعدم اهتمامها حتى بحياة الأسرى الإسرائيليين المُحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية.

وأوضحت زينب عباس أن عملية طوفان الأقصى كاشفة على جميع المستويات حيث أسقطت الأقنعة عن حقيقة إسرائيل التي تدعي الديمقراطية والسلام واحترام حقوق الإنسان كما أسقطت القناع عن دول الغرب التي تدعي أنها تدافع عن حقوق الإنسان وعن الديمقراطية واحترام القانون الدولي الإنساني حيث تحولت غزة إلى مقبرة للأطفال بدعم غربي.