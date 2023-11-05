ثنائي المقاولون العرب ضمن قائمة منتخب الشباب
أعلن وائل رياض، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، قائمة اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار للدخول في معسكر مغلق غدًا الإثنين بالقاهرة، استعدادًا للمشاركة في بطولة شمال أفريقيا.
وضم المنتخب ثنائي المقاولون العرب محمد عبدالناصر ومهند محمد.
ويستعد منتخب الشباب، لبطولة دورة شمال إفريقيا التي تقام في تونس نوفمبر المقبل، خلال الفترة من 11 حتى 22 نوفمبر الجاري.
وشارك مهند محمد مهاجم فريق 2005 بالمقاولون العرب في مباراة الفريق أمس أمام الأهلي حيث دفع به الكابتن شوقي غريب المدير الفني للفريق في ظل سياسة النادي والجهاز الفني بتصعيد العناصر المميزة من قطاع الناشئين ومنحهم الفرصة مع الفريق الأول.
ويعد محمد عبد الناصر اصغر لاعب شارك في الدوري الممتاز المصري بعدما دفع به الكابتن شوقي غريب في مباراة الإسماعيلي الموسم الماضي وهو من مواليد 2006.
في السياق ذاته، اكتمل الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب قبل المشاركة في بطولة شمال أفريقيا بانضمام رامي عادل مدربًا مساعدًا وكريم فهمي محلل الأداء.
موعد السفر إلى تونس
وحدد الجهاز الفني لـ منتخب الشباب مواليد 2005 بقيادة وائل رياض يوم 11 نوفمبر المقبل موعدًا للسفر إلى تونس للمشاركة في دورة شمال أفريقيا للشباب تحت 19 عاما، والتي تقام خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر المقبلين بمشاركة 5 منتخبات هي تونس البلد المضيف ومصر وليبيا والمغرب والجزائر.
ويستهل منتخب مصر مبارياته في الدورة يوم 15 نوفمبر الجاري أمام منتخب ليبيا.
مواعيد مباريات منتخب مصر
وأسفرت قرعة بطولة شمال إفريقيا لمنتخبات الشباب، عن مواجهة منتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض مع ليبيا يوم الأربعاء 15 نوفمبر المقبل، ثم الجزائر يوم 17 من نفس الشهر.
ويلتقي منتخب مصر للشباب نظيره المنتخب التونسي يوم الأحد 19 نوفمبر، ويختتم مشواره في البطولة أمام المغرب يوم 21 من الشهر ذاته.
وتقام بطولة شمال إفريقيا لمنتخبات الشباب في تونس، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر المقبل، بمشاركة منتخبات مصر وتونس والمغرب وليبيا والجزائر.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.