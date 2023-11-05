الأحد 05 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

ثنائي المقاولون العرب ضمن قائمة منتخب الشباب

محمد عبدالناصر ومهند
محمد عبدالناصر ومهند محمد لاعبا المقاولون،فيتو

أعلن وائل رياض، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، قائمة اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار للدخول في معسكر مغلق غدًا الإثنين بالقاهرة، استعدادًا للمشاركة في بطولة شمال أفريقيا.

وضم المنتخب ثنائي المقاولون العرب محمد عبدالناصر ومهند محمد.

ويستعد منتخب الشباب، لبطولة دورة شمال إفريقيا التي تقام في تونس نوفمبر المقبل، خلال الفترة من 11 حتى 22 نوفمبر الجاري.

وشارك مهند محمد مهاجم فريق 2005 بالمقاولون العرب في مباراة الفريق أمس أمام الأهلي حيث دفع به الكابتن شوقي غريب المدير الفني للفريق في ظل سياسة النادي والجهاز الفني بتصعيد العناصر المميزة من قطاع الناشئين ومنحهم الفرصة مع الفريق الأول.

Advertisements

ويعد محمد عبد الناصر اصغر لاعب شارك في الدوري الممتاز المصري بعدما دفع به الكابتن شوقي غريب في مباراة الإسماعيلي الموسم الماضي وهو من مواليد 2006.

في السياق ذاته، اكتمل الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب قبل المشاركة في بطولة شمال أفريقيا بانضمام رامي عادل مدربًا مساعدًا وكريم فهمي محلل الأداء.

موعد السفر إلى تونس


وحدد الجهاز الفني لـ منتخب الشباب مواليد 2005 بقيادة وائل رياض يوم 11 نوفمبر المقبل موعدًا للسفر إلى تونس للمشاركة في دورة شمال أفريقيا للشباب تحت 19 عاما، والتي تقام خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر المقبلين بمشاركة 5 منتخبات هي تونس البلد المضيف ومصر وليبيا والمغرب والجزائر.

ويستهل منتخب مصر مبارياته في الدورة يوم 15 نوفمبر الجاري أمام منتخب ليبيا.

مواعيد مباريات منتخب مصر

وأسفرت قرعة بطولة شمال إفريقيا لمنتخبات الشباب، عن مواجهة منتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض مع ليبيا يوم الأربعاء 15 نوفمبر المقبل، ثم الجزائر يوم 17 من نفس الشهر.

ويلتقي منتخب مصر للشباب نظيره المنتخب التونسي يوم الأحد 19 نوفمبر، ويختتم مشواره في البطولة أمام المغرب يوم 21 من الشهر ذاته.

وتقام بطولة شمال إفريقيا لمنتخبات الشباب في تونس، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر المقبل، بمشاركة منتخبات مصر وتونس والمغرب وليبيا والجزائر.

26 لاعبا في قائمة منتخب الشباب استعدادا لدورة شمال أفريقيا

حصاد الدوري، لاعب المقاولون أصغر لاعب يشارك في المباريات

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

وائل رياض منتخب مصر للشباب بطولة شمال أفريقيا عبد الناصر محمد مهند محمد شوقى غريب المقاولون العرب

مواد متعلقة

26 لاعبا في قائمة منتخب الشباب استعدادا لدورة شمال أفريقيا

اتجاه في الأهلي لتغريم أفشة بعد أزمة مباراة المقاولون

وائل رياض يعلن اليوم قائمة منتخب الشباب استعدادا لدورة شمال أفريقيا

المقاولون العرب يرحب بقضاء أصغر لاعب بالدوري فترة معايشة في ريال بيتيس الإسباني

الأكثر قراءة

بعد مطالبة وزير صهيوني بقصف غزة بالنووي، أبو الغيط: إسرائيل اعترفت بالسر الذي يعرفه الجميع

الكشف عن أكبر شبكة تجسس إسرائيلية لتضليل العرب.. «موران» رأس الحربة في جيش الاحتلال.. تدرس اللغة العربية والقرآن للإيقاع بالمقاومة

جميعة المؤلفين تصدر بيانا عاجلا بشأن استغلال الأغاني الوطنية في الإعلانات

زغلول صيام يكتب: من عبد الله السعيد وحسام عاشور إلى محمد سلام وبيومي فؤاد.. الدولار أفسد قوة مصر الناعمة

أول تعليق من الأزهر على الدعوات الإسرائيلية لضرب قطاع غزة بالنووي

أول تعليق من السعودية على مطالبة الوزير الإسرائيلي بقصف غزة بالنووي

أول ظهور لـ سيلينا جوميز بعد اعتزالها السوشيال ميديا (صور)

رئيس الوزراء: الحكومة تعتزم طرح إدارة وتشغيل المطارات أمام القطاع الخاص

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 6-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

خطر أمراض الحيوانات يهدد بمزيد من الإصابات للبشر

ركضت خلف الطائرة، فألقت الشرطة القبض عليها

ضرب العريس، خلع الملابس الداخلية، البكاء الجماعي، أغرب عادات الزواج في الصين

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأحد

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 5-11-2023

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأحد 5-11-2023

ارتفاع أسعار السكر في السوق اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2023 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم غروب الشمس في المنام وعلاقته بنهاية الأحزان

حكم الإسراع في الصلاة والضابط الذي يؤثر في صحتها؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم الصلح في المنام وعلاقته بتأنيب الضمير والشعور بالذنب وإنهاء الخلاف

المزيد
الجريدة الرسمية