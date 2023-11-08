إغلاق السفارة الأمريكية في السعودية لمدة 3 أيام لهذا السبب

ذكرت السفارة الأمريكية لدى الممكلة العربية السعودية، في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، أنه سيتم إغلاق السفارة وجميع القنصليات في الممكلة يوم الخميس المواقف 9 نوفمبر بمناسبة يوم المحاربين القدامي في الولايات المتحدة.





إغلاق السفارة الأمريكية في السعودية

وأكدت السفارة الأمريكية في الرياض في بيانها الذي تم نشره عبر حسابها على منصة إكس، إنه سيتم إغلاق السفارة الأمريكية في الرياض والقنصليات في جدة والظهران يوم الخميس الموافق 9 نوفمبر، بمناسبة يوم المحاربين القدامي، على أن تستأنف عملها المعتاد يوم الأحد الموافق 12 نوفمبر



ويوم المحاربين القدامى يتم فيه تكريم العسكريين القدامى. وهي عطلة فدرالية تقام في 11 نوفمبر من كل عام. أيضا بمناسبة الذكرى السنوية لتوقيع اتفاقية الهدنة التي أنهت الحرب العالمية الأولى وأعمال القتال الرئيسية في الحرب العالمية وكانت رسميا في الساعة ال11 من اليوم ال11 من الشهر ال11 عام 1918 بعد توقيع ألمانيا للهدنة.



كان الكونجرس قد أقر القانون في 1954. وقد تم إحداث جائزة سنوية باسم جائزة المحاربين القدامى سنة 1954.

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