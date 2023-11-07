الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

النقل تناقش سبل تعظيم تجارة الترانزيت

وزير النقل،فيتو
وزير النقل،فيتو

عقد قطاع النقل البحري ضمن فعاليات مؤتمر النقل الذكي للشرق الاوسط وافريقيا ورشة عمل برئاسة اللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري بعنوان التكامل بين محور قناة السويس والموانئ المصرية وجهود الدولة وذلك لتعظيم تجارة الترانزيت.

 

هيئة ميناء الإسكندرية

 افتتح الجلسة بشرح عن كيفية  تحويل مصر الي مركز للتجارة العالمية واللوجستيات  و تحدث اللواء بحري نهاد شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية و  اللواء بحرى عبد القادر درويش رئيس المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، و اللواء بحري محمد عبد العزيز  نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس والدكتور علاء عز امين الاتحاد العام للغرف التجارية

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قطاع النقل البحري

ودارت حلقة نقاشية لقطاع النقل البحري عن الاتحاد العام للغرف التجارية قدمها الدكتور علاء عز و استعراض تطور النقل البحرى المصرى فى ظل استراتيجية النقل البحري على مستوى مشاريع البنية التحتية والمشاريع المنفذة والجارية بالتعاون مع التحالفات العالمية وذلك  تأكيدا لجهود الدولة والدور الحيوي الذي تقوم به وزارة النقل والجهات المعنية لتحقيق النمو الاقتصادي لأحد أهم القطاعات الاقتصادية أهمية وهو قطاع النقل البحرى لتحويل مصر لمركز للتجارة واللوجستيات

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