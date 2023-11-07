الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

النقل البحرى يناقش مع سنغافورا التكامل اللوجستى

النقل البحرى يناقش
النقل البحرى يناقش مع سنغافورا التكامل اللوجستى، فيتو

عقدت وزارة النقل  اجتماعا مع  مؤسسة للتعاون السنغافورية وشركة  GUDD وInnovez one وذلك بناءا علي تكليفات  وزير النقل وتوجيهات مجلس الوزراء بالتعاون مع مؤسسة التعاون السنغافورية وشركاتها التابعة في مجال النقل البحري واللوجستيات للاستفادة من الخبرات السنغافورية 
 

 قطاع النقل البحري

عقد الاجتماع برئاسة مشتركة بين  اللواء رضا أحمد إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري ووزارة التعاون الدولي واللجنة الوطنية المشكلة حيث تم الاتفاق علي التعاون مع المؤسسة في مشروعين مشروع انشاء نافذة وطنية موحدة وميكنة مواني بورسعيد مع البدء،بمشروع تجريبي بميناء،غرب بورسعيد وقد كان  الاجتماع ناجحا وأشاد الجانب السنغافوري بالتواجد بمعرض ترانسميا والتنظيم الجيد واهتمام قيادات النقل البحري بالتعاون المثمر والمستقبلي المنتظر مع الجانب السنغافوري

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وزارة النقل مجلس الوزراء

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