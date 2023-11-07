النقل البحرى يناقش مع سنغافورا التكامل اللوجستى

عقدت وزارة النقل اجتماعا مع مؤسسة للتعاون السنغافورية وشركة GUDD وInnovez one وذلك بناءا علي تكليفات وزير النقل وتوجيهات مجلس الوزراء بالتعاون مع مؤسسة التعاون السنغافورية وشركاتها التابعة في مجال النقل البحري واللوجستيات للاستفادة من الخبرات السنغافورية



قطاع النقل البحري

عقد الاجتماع برئاسة مشتركة بين اللواء رضا أحمد إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري ووزارة التعاون الدولي واللجنة الوطنية المشكلة حيث تم الاتفاق علي التعاون مع المؤسسة في مشروعين مشروع انشاء نافذة وطنية موحدة وميكنة مواني بورسعيد مع البدء،بمشروع تجريبي بميناء،غرب بورسعيد وقد كان الاجتماع ناجحا وأشاد الجانب السنغافوري بالتواجد بمعرض ترانسميا والتنظيم الجيد واهتمام قيادات النقل البحري بالتعاون المثمر والمستقبلي المنتظر مع الجانب السنغافوري

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