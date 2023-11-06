مبادرات وحملات توعوية بكليات جامعة القناة بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان (صور)

استقبل الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس جامعة قناة السويس، لشئون التعليم والطلاب، ترافقه الدكتورة هبة الدناصوري مستشار اللجنة الاجتماعية، فريق العمل بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بإشراف سناء عاطف منسق البرامج الوقائية بالصندوق، ومشرف محافظة الإسماعيلية.

مبادرات صندوق مكافحة الإدمان

وخلال اللقاء قام الدكتور محمد عبد النعيم،بالاستماع إلى ما تم تنفيذه من مبادرات تحت شعار "أنت أقوى من المخدرات" بجميع الكليات بجامعة قناة السويس، والتي تحمل عنوان: "رحلة المخدرات قصيرة ماتسافرهاش".

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جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو

وأشار الدكتور محمد عبد النعيم إلى أن الهدف من تلك المبادرات حماية الطلاب من تعاطي المواد المخدرة، وتصحيح بعض المفاهيم المغلوطة لدى الطلاب عن المخدرات.

حملات نشر الوعي

وقالت الدكتورة هبة الدناصوري إن حملات نشر الوعي تتم عبر أرقام الخط الساخن 16023، وما يقدمه من خدمات علاجية بالمجان وفي سرية تامة، والمستشفيات التابعة له بمحافظات الجمهورية بشكل عام.

جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو

المركز الوطني لعلاج الإدمان

ولفتت سناء عاطف أن العلاج يتم أيضا من خلال المركز الوطني لعلاج الإدمان بمحافظة الإسماعيلية بشكل خاص، بمشاركة عدد من المتطوعين بوحدة متطوعي محافظة الإسماعيلية.

كما أشارت إلى أن المتطوعين المشاركين بالمبادرات هم: رشا إبراهيم جوهر، رقية محمود بخيت، دعاء أحمد رضوان، محمد مصطفى محمد، عمرو خالد فايز، عمرو محمد طاهر، ريم كامل فتحي، ندا محمد عبد اللطيف، محمد عزازي محمد، اسراء على حسين، إسراء عادل نور، عبدالله أحمد شبايك، شهد محمد طاهر، آية أحمد حسين، كريم أشرف عبد العليم، محمود عبد الرحمن محمد، إيمان محمد عبد العزيز، خالد أحمد فياض، بسنت محمد إبراهيم.

جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو

أهداف صندوق مكافحة الإدمان

ومن جانبه أثنى الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس على الأهداف التي يسعى لتحقيقها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، والذي تنطلق خطة العمل به من الخطة الرسمية للدولة لمحاربة مشكلة تعاطي وإدمان المخدرات في مصر، وبناءا على ذلك يعمل الصندوق على مواجهة ظاهرة الإدمان من خلال برامج، وآليات تهدف إلى محاصرة مظاهر، وملاحقة مستجدات الإدمان، لوقاية الشباب من الوقوع في إدمان المخدرات، وحمايتهم، ومعالجة المدمنين للعودة ومشاركة في تنمية.



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