الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

صحيفة عبرية تزعم استشهاد أبو زينة رئيس دائرة الصناعات والأسلحة بحماس

أبة زينة، فيتو
أبة زينة، فيتو

 زعمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، صباح اليوم الأربعاء، استشهاد القيادي ورئيس دائرة الصناعات والأسلحة بحركة حماس، محسن أبو زينة.

مستودع أبو زينة

 وقالت الصحيفة العبرية إن طائرة مقاتلة من سلاح الجو دمرت مستودع أبو زينة، بتوجيه استخباراتي من الشاباك وجيش الاحتلال.

أسلحة حماس

ووفقا للصحيفة فإن أبو زينة كان أحد رواد إنتاج أسلحة حماس والمتخصص، من بين أمور أخرى، في إنتاج الأسلحة الاستراتيجية والصواريخ.

وعلى الجانب الآخر أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، بأن "إسرائيل تستأجر نظام القبة الحديدية للدفاع الصاروخي، من البنتاجون لمدة 11 شهرًا مبدئيًّا، مع إمكانية شرائهما والاحتفاظ بهما في نهاية عقد الإيجار".

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ونقلت الصحيفة، عن رئيس قسم المشتريات بالجيش الأمريكي، دوج بوش، قوله إن: "منصات الإطلاق في مرحلة العبور، بينما وصلت الصواريخ الاعتراضية".

صواريخ القبة الحديدية

وأضاف بوش أن "عقد الإيجار كان أسرع وسيلة لإرسال صواريخ القبة الحديدية وصواريخ تامير الاعتراضية إلى إسرائيل في أعقاب هجمات حماس في 7 أكتوبر الماضي"، مشيرًا إلى أن الصفقة "تضمنت مبلغًا صغيرًا نسبيًّا من المال"، فيما لم تُحدد أي شروط سداد بعد.

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