حماس: مشروع أمريكا لإعادة رسم خارطة الشرق الأوسط فشل ولن نقبل الوصاية من أحد

أكدت حركة حماس اليوم الثلاثاء أن دولة الاحتلال لن تنجح في الخروج من دائرة الهزيمة يوم 7 أكتوبر بشن عملية طوفان الأقصى، مشيرة إلى أن الحركة لن تقبل بالوصاية على قطاع غزة.

فشل مخطط إعادة رسم المنطقة

وقال أسامة حمدان، إن المشروع الأمريكي لإعادة رسم خارطة الشرق الأوسط، تضرر بسبب طوفان الأقصى.

وأشار حمدان مساء يوم الثلاثاء إلى أن إسرائيل لم ولن تنجح في الخروج من دائرة هزيمة 7 أكتوبر وهو تاريخ عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "كتائب القسام".

وصرح حمدان فى لقاء مع قناة “الميادين” اللبنانية، للذين يظنون أن حماس ذاهبة، ستبقى حماس ضمير شعبنا وتطلعاته ولن تستطيع قوة في الأرض انتزاعها أو تهميشها".



وأكد أن "مخططات أمريكا والاحتلال أحلام وجزء من حرب نفسية نرجو ألا يتورط بها أحد".

وقال: "بتنا قادرين على أن نقرر بأنفسنا شكل خريطة المنطقة، وأمام القمة العربية فرصة تاريخية في وضع الحجر الأساس لهذا السلوك، ولا يمكن لأحد في المنطقة أن يفكر في إلغاء أي طرف. ومن يحدد خرائط المنطقة ومصالحها هم أبناؤها، وهذه المعركة بابها مفتوح ليشارك فيها الجميع".



وتابع قائلا: "نحذر كافة الأطراف من التسابق مع هذه المحاولات المشبوهة التي تسعى لفرض وصاية على شعبنا يكون فيها للاحتلال الكلمة العليا، ولن يسمح شعبنا بأن تمرر الولايات المتحدة مخططاتها بإيجاد قيادة على مقاسها وعلى مقاس الاحتلال".

ولفت أسامة حمدان، إلى أنه ما أُلقيَ على قطاع غزة من متفجرات تعادل القنبلة النووية التي ألقيت على هيروشيما في اليابان.

وفند حمدان، ادعاءات المتحدث باسم جيش الاحتلال بأن حركة حماس تستخدم المستشفيات في غزة مراكز قيادة، مؤكدًا أن هذه المستشفيات مفتوحة أمام الجميع لزيارتها.

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ضرورة احترام إسرائيل للقانون الدولي

من ناحيته زعم جون كيربي منسق الاتصالات الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي بالبيت الأبيض، أن حركة حماس هي من تشكل خطرا على أطفال غزة، من خلال احتجاز الرهائن وبناء الأنفاق تحت منازلهم ومنعهم من التحرك جنوبا، متابعا: حماس هي من ارتكبت المجازر وليست إسرائيل.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل: أكدنا للمسئولين الإسرائيليين ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني.

وأكد: نبحث مستقبل الحكم في غزة بعد حماس، ولن نقبل العودة إلي ما كان عليه الوضع عليه قبل 7 أكتوبر، موضحا: حماس لا يمكن أن تكون جزءا من المستقبل في غزة، والمشاورات جارية بشأن شكل الحكم هناك.

وواصل زعمه: ما يميزنا عن حماس أننا نسعى إلى احترام المدنيين ونطلب من الإسرائيليين القيام بذلك.



قطاع غزة أرض فلسطينية



وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن قطاع غزة أرض فلسطينية وستبقى كذلك، لافتة إلى أن الولايات المتحدة لا تدعم إعادة احتلالها، وهى التصريحات التى تعد بمثابة تراجع عن مخطط تهجير سكان القطاع إلى سيناء، بهدف تصفية القضية الفلسطينية والتى تبنتها أمريكا تماهيا مع إسرائيل، وعمد جون كيربي لتكرارها فى أكثر من مؤتمر صحفي.

وأضافت الخارجية الأمريكية: "لا ندعم أي إعادة توطين بشكل قسري للفلسطينيين خارج غزة، وهذا ليس أمرا مطروحا على الطاولة"، مؤكدة بعث رسالة ردع قوية لإيران بشأن استعداد الولايات المتحدة لحماية قواتها ومصالحها.





وزير الخارجية الأمريكي يوجه رسالة لمجموعة السبع بشأن غزة





ووجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الثلاثاء رسالة عاجلة إلى قادة مجموعة السبع بشأن العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.



وطالب بلينكن مجموعة السبع بالتحدث بـ"صوت واضح" بشأن الحرب الإسرائيلية في غزة، وذلك لدى بدئه محادثات في اليابان مع نظرائه في هذا التكتل.