قياسات بدنية للاعبي منتخب الشباب بأجهرة "team polar system" لأول مرة

منتخب الشباب ، خضع لاعبو منتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض،اليوم الأربعاء، لقياسات بدنية في المران الصباحي الذي أقيم بملعب فندق الإقامة.

أقيم المران الصباحي للاعبين عن طريق قناع التدريب " training mask "، بأجهزة team polar system التي تستخدم لأول مرة لقياس وتحليل أداء اللاعبين بصورة تقنية عالية ومباشرة لإصدار تقارير فنية وبدنية دقيقة عن كل لاعب.

يضم الجهاز الفني لمنتخب الشباب كلا من، وائل رياض مديرا فنيا، علاء عبده مدربا عاما، رامي عادل مدربا مساعدا، أيمن طاهر مدربا لحراس المرمي، الدكتور قاسم قدري مخطط أحمال، عادل محفوظ مديرا اداريا، الدكتور هاجد هاني طبيبا، الدكتور محمد محروس للعلاج الطبيعي، خالد خفاجة مدلك، عبد العزيز محمد مسئول المهمات.

يعقد وائل رياض المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، مؤتمرًا صحفيًّا في تمام الواحدة ظهر اليوم الأربعاء بمقر اتحاد الكرة بالجزيرة للحديث عن استعدادات المنتخب لبطولة شمال أفريقيا التي تقام في تونس خلال الفترة من 11 حتى 22 نوفمبر الجاري.

وأسفرت قرعة بطولة شمال أفريقيا لمنتخبات الشباب، عن مواجهة منتخب مصر للشباب مع ليبيا يوم الأربعاء 15 نوفمبر الجاري، ثم الجزائر يوم 17 من نفس الشهر.

ويلتقي منتخب مصر للشباب نظيره التونسي يوم الأحد 19 نوفمبر ويختتم مشواره في البطولة أمام المغرب يوم 21 من الشهر ذاته.

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وتقام بطولة شمال أفريقيا لمنتخبات الشباب في تونس، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر المقبل بمشاركة منتخبات مصر وتونس والمغرب وليبيا والجزائر.

انطلق الإثنين الماضي معسكر منتخب الشباب مواليد 2005 بقيادة وائل رياض استعدادًا لبطولة شمال أفريقيا التي تقام في تونس في الفترة من 11 حتى 22 نوفمبر الجاري.

مواعيد مباريات منتخب مصر

وأسفرت قرعة بطولة شمال إفريقيا لمنتخبات الشباب، عن مواجهة منتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض مع ليبيا يوم الأربعاء 15 نوفمبر المقبل، ثم الجزائر يوم 17 من نفس الشهر.

ويلتقي منتخب مصر للشباب نظيره المنتخب التونسي يوم الأحد 19 نوفمبر، ويختتم مشواره في البطولة أمام المغرب يوم 21 من الشهر ذاته.

وتقام بطولة شمال إفريقيا لمنتخبات الشباب في تونس، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر المقبل، بمشاركة منتخبات مصر وتونس والمغرب وليبيا والجزائر.

خاض منتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض، مرانه الأول في الثالثة عصر امس الاثنين على أحد ملاعب النجيل الصناعي استعدادا لبطولة شمال إفريقيا التي تقام في تونس في الفترة من 11 حتى 22 نوفمبر الجاري.



شهد المران حضور حازم إمام ومحمد بركات ومحمد أبو الوفا أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، لمساندة ودعم الجهاز الفني واللاعبين قبل البطولة، وحرص الثلاثي على توجيه كلمة للاعبين طالبوهم خلالها باغتنام الفرصة وبذل قصارى جهدهم من أجل تحقيق إنجاز جديد للكرة المصرية لاسيما وأن هذا الجيل يضم عناصر مميزة ويعوّل اتحاد الكرة كثيرا عليهم ليكونوا مستقبل الكرة المصرية.

26 لاعبا في قائمة منتخب الشباب لدورة شمال إفريقيا

وأعلن وائل رياض المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2008 أسماء 26 لاعبا، ينتظمون بمعسكر الفريق استعدادا لدورة شمال إفريقيا هم:

وجاءت قائمة منتخب مصر للشباب مواليد 2005 كالتالي:

حراس المرمي:

عبد المنعم تامر

محمد عبد الفتاح

أحمد وهبة

أحمد جابر

خط الدفاع:

مهاب سامي

حسن أبو المعاطي

أحمد عابدين

معتز محمد

عبد العزيز سعيد

حسام عوض الله

يوسف عبد الحفيظ

محمد سمير

خط الوسط:

مروان محمد

أحمد خالد كباكا

فارس خالد

يوسف أحمد حسن

محمد السيد

محمد عبد الناصر

خط الهجوم:

عمر خضر

هادي عامر

عمرو خالد

كريم حامد

محمد عبد الله

محمد زعلوك

كريم سعيد

مهند محمد

قائمة منتخب الشباب، فيتو

22 لاعبا في قائمة منتخب الشباب بدورة شمال إفريقيا

وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لـ منتخب الشباب، أن 22 لاعبًا فقط سيكونوا ضمن البعثة الرسمية للفراعنة الصغار في دورة شمال أفريقيا وفقا للائحة البطولة، ما يعني أن المدير الفني سيستبعد 4 لاعبين من بين الـ26 لاعبًا الذين ينتظمون في معسكر الفريق.