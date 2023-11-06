منتخب الشباب يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لدورة شمال إفريقيا

منتخب الشباب، يدخل منتخب الشباب مواليد 2005 اليوم الاثنين، معسكرا تدريبيا مغلقا بأحد فنادق القاهرة، تحت قيادة مديره الفني وائل رياض وجهازه المعاون، في ختام استعداداته للمشاركة في دورة شمال إفريقيا التي تستضيفها تونس خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر المقبلين بمشاركة منتخبات تونس ومصر والجزائر وليبيا والمغرب.

26 لاعبا في قائمة منتخب الشباب لدورة شمال إفريقيا

وأعلن وائل رياض المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2008 أسماء 26 لاعبا، ينتظمون بمعسكر الفريق اليوم الاثنين استعدادا لدورة شمال إفريقيا هم:

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قائمة منتخب الشباب استعدادا لدورة شمال إفريقيا، فيتو

22 لاعبا في قائمة منتخب الشباب بدورة شمال إفريقيا

وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لـ منتخب الشباب، أن 22 لاعبا فقط سيكونوا ضمن البعثة الرسمية للفراعنة الصغار في دورة شمال أفريقيا وفقا للائحة البطولة، ما يعني أن المدير الفني سيستبعد 4 لاعبين من بين الـ26 لاعبا الذين ينتظمون في معسكر الفريق اليوم الإثنين.

جمال علام يجتمع بجهاز منتخب الناشئين

عقد جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، اجتماعًا مع الجهاز الفني لمنتخب الشباب بقيادة وائل رياض بمقر الاتحاد، للاطمئنان على استعدادات المنتخب لبطولة شمال إفريقيا التي تقام في تونس خلال شهر نوفمبر المقبل.

وأكد جمال علام في كلمته للجهاز، أن مجلس إدارة الاتحاد لديه ثقة كبيرة في هذا المنتخب لتحقيق إنجاز للكرة المصرية لذا سيعمل المجلس على توفير كل الإمكانات لإنجاح هذا الجيل الذي يضم عناصر مميزة، مطالبًا بمنح الفرصة لأكبر عدد ممكن من اللاعبين واختيار العناصر الأفضل لتمثيل منتخب مصر.

في المقابل، وجه وائل رياض الشكر لرئيس الاتحاد على ثقته بالجهاز الفني، مؤكدا أن الجهاز الفني والإداري والطبي سيبذل كل ما في وسعه لتحقيق انجاز جديد للكرة المصرية.

في السياق ذاته، اكتمل الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب قبل المشاركة في بطولة شمال أفريقيا بانضمام رامي عادل مدربًا مساعدًا وكريم فهمي محلل الأداء.

موعد السفر إلى تونس

وحدد الجهاز الفني لـ منتخب الشباب مواليد 2005 بقيادة وائل رياض يوم 11 نوفمبر المقبل موعدًا للسفر إلى تونس للمشاركة في دورة شمال أفريقيا للشباب تحت 19 عاما، والتي تقام خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر المقبلين بمشاركة 5 منتخبات هي تونس البلد المضيف ومصر وليبيا والمغرب والجزائر.

ويستهل منتخب مصر مبارياته في الدورة يوم 15 نوفمبر الجاري أمام منتخب ليبيا.

مواعيد مباريات منتخب مصر

وأسفرت قرعة بطولة شمال إفريقيا لمنتخبات الشباب، عن مواجهة منتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض مع ليبيا يوم الأربعاء 15 نوفمبر المقبل، ثم الجزائر يوم 17 من نفس الشهر.

ويلتقي منتخب مصر للشباب نظيره المنتخب التونسي يوم الأحد 19 نوفمبر، ويختتم مشواره في البطولة أمام المغرب يوم 21 من الشهر ذاته.

وتقام بطولة شمال إفريقيا لمنتخبات الشباب في تونس، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر المقبل، بمشاركة منتخبات مصر وتونس والمغرب وليبيا والجزائر.