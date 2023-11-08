وول ستريت جورنال: إسرائيل تستأجر منظومة قبة حديدية من أمريكا

غزة الآن، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، بأن "إسرائيل تستأجر نظام القبة الحديدية للدفاع الصاروخي، من البنتاجون لمدة 11 شهرًا مبدئيًّا، مع إمكانية شرائهما والاحتفاظ بهما في نهاية عقد الإيجار".

ونقلت الصحيفة، عن رئيس قسم المشتريات بالجيش الأمريكي، دوج بوش، قوله إن: "منصات الإطلاق في مرحلة العبور، بينما وصلت الصواريخ الاعتراضية".

صواريخ القبة الحديدية

وأضاف بوش أن "عقد الإيجار كان أسرع وسيلة لإرسال صواريخ القبة الحديدية وصواريخ تامير الاعتراضية إلى إسرائيل في أعقاب هجمات حماس في 7 أكتوبر الماضي"، مشيرًا إلى أن الصفقة "تضمنت مبلغًا صغيرًا نسبيًّا من المال"، فيما لم تُحدد أي شروط سداد بعد.

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وكان "المعهد اليهودي للأمن القومي الأمريكي" (JINSA)، قد أكد أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، اتخذت في 20 أكتوبر الماضي، الخطوة الأولى في عملية دعم عدوان الاحتلال، وذلك من خلال الموافقة على 14.3 مليار دولار من التمويل الإضافي الطارئ لمساعدة "إسرائيل" في إعادة إرساء ما وصفه التقرير "أمنها الإقليمي".

مساعدات إنسانية لقطاع غزّة

وبحسب تقرير المعهد فقد كان اقتراح إدارة بايدن السابق، من ضمن توصيات المعهد الرئيسية لدعم "إسرائيل"، بما في ذلك أحكام تمويل "القبة الحديدية" الإسرائيلية، وأنظمة الدفاع الصاروخي الباليستي و"تسريع عملية السلام"، وتسليم الذخيرة والمعدات، كما يتضمن أيضًا تمويلًا لـ"مساعداتٍ إنسانية لقطاع غزّة".

يأتي ذلك في وقتٍ ذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أن القبة الحديدية الإسرائيلية، مهددة بالتعرض لإرهاق الهجمات الصاروخية، إذا امتدّت الحرب المتصاعدة في غزة إلى صراع إقليمي أوسع.

وأوردت الوكالة، أنّ "مثل أي نظام دفاع جوي، يعتمد نظام القبة الحديدية على مخزون كافٍ من الصواريخ الاعتراضية ويمكن تجاوزه إذا كان الهجوم القادم كبيرًا بدرجة كافية".

وبحسب ما تابعت، يشعر المسؤولون الأمريكيون بالقلق، إزاء احتمال قيام حزب الله بإطلاق صواريخ دقيقة التوجيه على المستوطنات الإسرائيلية، "في حين ينخرط الجيش الإسرائيلي في حرب طاحنة في قطاع غزة المكتظ بالسكان".

يُشار إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية، أعلنت في وقتٍ سابق، إرسالها 900 جندي إلى الشرق الأوسط، بينهم مشغلو أنظمة دفاع جوي، كما وضع البنتاجون نحو 2000 جندي أمريكي على أهبة الاستعداد، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، وذلك إضافةً إلى حاملتي الطائرات الأمريكيتين الموجودتين في شرقي المتوسط، وغواصة نووية من طراز "أوهايو".