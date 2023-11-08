الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

البيت الأبيض: نؤيد حكم موحد للضفة الغربية وغزة وبقاء الجيش الإسرائيلي في القطاع

جون كيربي مستشار
جون كيربي مستشار الأمن القومي الأمريكي، فيتو

العملية البرية في غزة، قال جون كيربي منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي للاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض: إن أكثر من 80 شاحنة إنسانية دخلت غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرًا إلى أن قرابة 600 أمريكي سيخرجون من غزة خلال الساعات القادمة.

 

بقاء جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة

وأضاف خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية": أن هناك فوائد كثيرة للهدن الإنسانية في قطاع غزة وتحدثنا فيها مع إسرائيل، مؤكدًا أن الجيش  الإسرائيلي سيواصل البقاء في غزة بعد انتهاء الحرب لإدارة الأمور الأمنية.

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حكم موحد في غزة والضفة الغربية

وأوضح كيربي:"الولايات المتحدة تؤيد وجود حكم موحد للضفة الغربية وغزة، ومع حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، ونناقش مع الشركاء شكل وهيكلية هذا الحكم".

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البيت الأبيض ينفي نشر قوات في غزة

العملية البرية في غزة، أكد البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أنه لا توجد خطط لنشر قوات أمريكية للقتال في المعركة الحالية الدائرة في غزة.

وقال البيت الأبيض: لن ندعم أي نوع من التهجير الدائم للفلسطينيين خارج غزة، مشيرا إلى أن الهدن الإنسانية في غزة قد تستمر لساعات أو أيام.


وأضاف البيت الأبيض، نعتقد أن الفلسطينيين يجب أن يكونوا مسئولين عن مستقبلهم ويكون لهم الصوت الحاسم في ذلك.


وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل، “إن واشنطن تعتقد وجود خطوات إضافية يمكن لإسرائيل اتخاذها لضمان حماية المدنيين”.

 

الخارجية الأمريكية تطالب إسرائيل بحماية المدنيين
 

ولفت المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إلى أنه توجد تقارير عن محادثات بشأن إطلاق سراح بعض الرهائن وتطبيق هدن إنسانية محدودة لكن لا تعليق لدينا.

ولفت فيدانت باتيل، إلى أن معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة أغلق اليوم الأربعاء بسبب ما أسماه "ظروفا أمنية" غير محددة.

وأوضح متحدث الخارجية الأمريكية، أن "الولايات المتحدة تتوقع إعادة فتح المعبر الذي تسيطر عليه مصر على فترات منتظمة حتى يتسنى دخول المساعدات لقطاع غزة واستمرار مغادرة المواطنين الأجانب للقطاع.

وتابع المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ما نعلمه أن هناك نحو 10 رهائن أمريكيين لا يزالون محتجزين لدى حماس، ما تقوله الحركة حول إطلاق الرهائن أمر مرحب به لكن يجب قرن الأقوال بالأفعال.

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