الدوري القطري، الدحيل يحقق الريمونتادا ويفوز على الريان 2/3

حقق فريق الدحيل فوزا ثمينا على نظيره الريان بنتيجة (3-2)، مساء اليوم الخميس، في المباراة التي جرت على استاد عبد الله بن خليفة، في الجولة الثامنة من الدوري القطري.

وواصل الدحيل صحوته في المسابقة، بعدما حقق انتصاره الثالث على التوالي، بعدما قلب تأخره (0-2) أمام الريان إلى فوز مثير (3-2).

وتقدم الريان بهدفين نظيفين عن طريق روجر جيديس في الدقيقتين 15 و41، لكن الدحيل حقق ريمونتادا رائعة في الشوط الثاني، الذي أحرز خلاله 3 أهداف.

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وافتتح المعز علي التسجيل للدحيل في الدقيقة 59 من ركلة جزاء، فيما أضاف الكيني مايكل أولونجا الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 80 و88 على الترتيب.

وتقدم الدحيل للمركز الثالث بترتيب البطولة، بعدما رفع رصيده إلى 16 نقطة، بفارق الأهداف خلف الغرافة، صاحب المركز الثاني.

في حين توقف رصيد الريان، الذي تلقى هزيمته الثالثة في المسابقة هذا الموسم والثانية على التوالي، عند 15 نقطة في المركز الرابع.

الدحيل، فيتو

فوز السد على المرخية بخماسية

حقق فريق السد فوزا كبيرا على المرخية 5-0، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الخميس، باستاد جاسم بن حمد، في إطار منافسات الجولة الثامنة من الدوري القطري.

وأحرز الأهداف لفريق السد أكرم عفيف (4 أهداف) في الدقائق 16 و20 و42 و45+2، بالإضافة إلى الجزائري بغداد بونجاح (12).

وشهدت المباراة سيطرة من جانب السد على أغلب فتراتها، خصوصا الشوط الأول الذي سيطر عليه السد تماما، وسجل خلالها 5 أهداف كانت كفيلة بإنهاء المباراة مبكرا.

وفي الوقت الذي انهار فيه فريق المرخية من دون سابق إنذار، ولم يجد أي طريقة لإيقاف طوفان السد على مدار هذا الشوط.

وفي الشوط الثاني، حاول المرخية العودة للمباراة لكن محاولاته باءت بالفشل، في الوقت الذي اكتفى فيه السد بأهدافه الخمسة في الشوط الأول التي حسمت اللقاء قبل نهايته، وإن أهدر أكثر من فرصة كانت كفيلة بزيادة غلته التهديفية.

وحافظ السد بهذا الفوز على صدارة ترتيب الدوري القطري بعدما رفع رصيده إلى 19 نقطة، بينما تجمد رصيد المرخية عند 3 نقاط في المركز 12 والأخير.