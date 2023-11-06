الإثنين 06 نوفمبر 2023
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رياضة

دوري أبطال آسيا، رونالدو يغيب عن النصر السعودي في مواجهة الدحيل القطري

كريستيانو رونالدو،
كريستيانو رونالدو، فيتو

قرر البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لفريق النصر السعودي، إراحة مهاجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد الفريق، عن مواجهة الدحيل القطري، التي من المقرر أن تجمع الفريقين، مساء غد الثلاثاء، ضمن الجولة الرابعة من منافسات دوري أبطال آسيا.

وغاب رونالدو عن قائمة الفريق المسافرة إلى الدوحة لمواجهة الفريق القطري، إذ قرر المدرب منحه راحة.

وقال الإعلامي الرياضي علي العنزي، عبر حسابه على منصة "إكس": "بعثة النصر المغادرة الآن إلى الدوحة لا يتواجد بها كرستيانو رونالدو، وبالتالي تأكد غيابه عن مواجهة الدحيل مساء غد الثلاثاء".

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نتائج النصر في دوري أبطال آسيا 

النصر حقق نتائج إيجابية في المباريات السابقة بعد الفوز على برسبوليس الإيراني واستقلال دوشنبه من طاجيكستان، ثم الدحيل في الجولة الماضية ليعتلي صدارة المجموعة الخامسة.

والنصر يتصدر جدول ترتيب المجموعة الخامسة بـ 9 نقاط، ضمن دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، بينما حصل فريق الدحيل على المركز الثالث برصيد نقطة واحدة فقط.

فوز النصر على الخليج 

وقاد رونالدو النصر لتحقيق فوز مهم على ضيفه الخليج بثنائية نظيفة، يوم السبت الماضي، ضمن الجولة الـ12 من الدوري السعودي.

ورفع رونالدو رصيده من الأهداف في الدوري السعودي هذا الموسم إلى 12 هدفًا في صدارة قائمة الهدّافين، فيما صنع النجم البرتغالي 9 أهداف أخرى.

وكان رونالدو انضم إلى النصر في يناير الماضي، وسجل 14 هدفًا إضافة إلى تمريرتين حاسمتين في الدوري السعودي.

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