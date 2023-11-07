صورة لـ أنتوني بلينكن فى العراق تجلب العار للولايات المتحدة الأمريكية، هذه قصتها

انتقد مستشار سابق فى وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" اليوم، ارتداء وزير الخارجية أنتوني بلينكن، سترة مضادة للرصاص خلال زيارته إلى العراق.

ارتداء بلينكن سترة ضد الرصاص

وقال المستشار السابق لـ"البنتاجون"، دوجلاس ماكجريجور، أن ارتداء وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ارتداء سترة مضادة للرصاص خلال زيارته للعراق، عار حقيقى.

وكتب مستشار البنتاجون السابق، "ارتدى بلينكن سترة مضادة للرصاص أثناء زيارته إلى العراق، أنه عار حقيقي حقا أن يتعرض وزير خارجيتنا، تحت أي ظرف من الظروف، لمثل هذا التهديد في أي نقطة في العالم".

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زيارة بلينكن غير المعلنة إلى العراق

وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أجري زيارة غير معلنة إلى العراق، الأحد الماضى، مثلت محطة مهمة في جولته السريعة بمنطقة الشرق الأوسط، وتكتمت واشنطن على الزيارة فى برنامج بلينكن خشية تعرضه لمخاطر أمنية فى بغداد نتيجة الغضب الشعبى ضد الولايات المتحدة وإسرائيل لما يرتكب من جرائم فى غزة.

وقال حينها للصحفيين: إن اجتماعه مع رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الذي استغرق ساعة واحدة، إنه كان جيدًا ومثمرًا، وأضاف أنه أوضح أن الهجمات التي تشنها الميليشيات المدعومة من إيران ضد الأفراد الأمريكيين غير مقبولة على الإطلاق.

مظاهرات فى العراق ضد أمريكا وإسرائيل

وقام متظاهرون من أتباع التيار الصدري فى العراق، بإحراق صور الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد الماضي احتجاجا على زيارة بلينكن إلى العراق.

بلينكن يرتدي سترة ضد الرصاص، فيتو

وردد المتظاهرون أمس، شعارات تندد بزيارة وزير الخارجية الأمريكي، أنتونى بلينكن وهتفوا دفاعا عن فلسطين.

أيضا أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق في بيان، اليوم الثلاثاء، استهداف قاعدة أمريكية في حقل غاز كونيكو بريف دير الزور الشمالي في سوريا.

وكان الأمين العام لحركة كتائب "حزب الله" في العراق أبو حسين الحميداوي، هدد في 10 أكتوبر، باستهداف القواعد الأمريكية في العراق إذا ما تدخلت الولايات المتحدة في حرب غزة.

البنتاجون يعلن حصيلة الهجمات على قواته

وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" بات رايدر، أنه بلغ إجمالي عدد الهجمات التي استهدفت القوات الأمريكية بالمنطقة، منذ 17 أكتوبر وحتى أمس الإثنين، 38 هجوما، ارتفاعا من 32 هجوما في نهاية الأسبوع الماضي، مما أدى إلى إصابة 45 جنديا وموظفا بإصابات طفيفة.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد المتحدث باسم البنتاجون: أن إسرائيل تخوض معركة وجودية مع حركة حماس - حسب زعمه.

ولفت متحدث البنتاجون إلى أنه يتم التنسيق بشكل وثيق مع الإسرائيليين للمساعدة بتأمين إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس.

وأضاف: أن الولايات المتحدة ستستمر في تقديم المساعدات الأمنية الحيوية لإسرائيل بينما تدافع عن نفسها ضد هجمات حركة حماس - حسب قوله.