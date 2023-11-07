وزير خارجية تركيا يرفض معانقة بلينكن، وصحيفة تركية تكشف الأسباب (فيديو وصور)

قالت صحيفة “Hurriyet” التركية، اليوم الثلاثاء، إن سبب رفض وزير الخارجية التركي هاكان فيدان معانقة نظيره وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، هو عدم اللباقة التي أبداها الوزير الأمريكي قبل ذلك بقليل.

No hug for Blinken. pic.twitter.com/sjtgLnnUDu — Lord Bebo (@MyLordBebo) November 6, 2023

ويشار إلى أن المفاوضات بين بلينكن وفيدان، جرت في أنقرة في 6 نوفمبر، واستمرت نحو ساعتين ونصف الساعة.



وتحدثت وسائل إعلام تركية عن محاولة الوزير بلينكن، "معانقة نظيره التركي خلال تبادل التحية معه ولكن الأخير تراجع خطوة إلى الوراء".

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وظهر في فيديو نشرته الخارجية التركية، كيف يتقدم بلينكن بعد مصافحة قوية خطوة إلى الأمام ما يعطي انطباعا بأنه محاولة للعناق، لكن وزير الخارجية التركية تراجع خطوة إلى الوراء مع مواصلة الضغط على يد نظيره.

وأضافت صحيفة Hurriyet: وعندما وصلت سيارة بلينكن إلى مبنى وزارة الخارجية التركية، وقف هاكان فيدان أمام باب الوزارة، كما يفعل عادة عند استقبال كل وزير زائر.

وعندما لم يخرج بلينكن، الذي كان يتحدث عبر الهاتف، من سيارته، عاد فيدان إلى المبنى. ورحب فيدان بالوزير الأمريكي الذي أبدى لتوه فظاظة دبلوماسية واضحة، لكن فيدان رفض محاولة وزير الخارجية الأمريكي معانقته.

وربما يكون هذا التفسير الوحيد لعدم معانقة الوزير التركي لنظيره الأمريكي الزائر.

على أي حال، بعد هذه الحادثة، دخل الجانبان التركي والأمريكي في مفاوضات استغرقت أكثر من 90 دقيقة.

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