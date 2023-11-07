الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

وزير خارجية تركيا يرفض معانقة بلينكن، وصحيفة تركية تكشف الأسباب (فيديو وصور)

بلينكن ونظيره التركي،
بلينكن ونظيره التركي، فيتو

قالت صحيفة “Hurriyet”  التركية، اليوم الثلاثاء، إن سبب رفض وزير الخارجية التركي هاكان فيدان معانقة نظيره  وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، هو عدم اللباقة التي أبداها الوزير الأمريكي قبل ذلك بقليل.

ويشار إلى أن المفاوضات بين بلينكن وفيدان، جرت في أنقرة في 6 نوفمبر، واستمرت نحو ساعتين ونصف الساعة.

 
وتحدثت وسائل إعلام تركية عن محاولة الوزير بلينكن، "معانقة نظيره التركي خلال تبادل التحية معه ولكن الأخير تراجع خطوة إلى الوراء".

Advertisements

وظهر في فيديو نشرته الخارجية التركية، كيف يتقدم بلينكن بعد مصافحة قوية خطوة إلى الأمام ما يعطي انطباعا بأنه محاولة للعناق، لكن وزير الخارجية التركية تراجع خطوة إلى الوراء مع مواصلة الضغط على يد نظيره.

وأضافت صحيفة Hurriyet: وعندما وصلت سيارة بلينكن إلى مبنى وزارة الخارجية التركية، وقف هاكان فيدان أمام باب الوزارة، كما يفعل عادة عند استقبال كل وزير زائر.

وعندما لم يخرج بلينكن، الذي كان يتحدث عبر الهاتف، من سيارته، عاد فيدان إلى المبنى. ورحب فيدان بالوزير الأمريكي الذي أبدى لتوه فظاظة دبلوماسية واضحة، لكن فيدان رفض محاولة وزير الخارجية الأمريكي معانقته.

وربما يكون هذا التفسير الوحيد لعدم معانقة الوزير التركي لنظيره الأمريكي الزائر.

على أي حال، بعد هذه الحادثة، دخل الجانبان التركي والأمريكي في مفاوضات استغرقت أكثر من 90 دقيقة.

بلينكن: نعمل على تجنب وقوع مزيد من الضحايا المدنيين وإدخال المساعدات لغزة

بلينكن يكشف موقف بلاده من مواجهة إيران وسر التمسك بالهدنة في غزة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


 

وزير الخارجية التركي وزير الخارجية الأمريكي بلينكن أنقرة وزارة الخارجية التركية

مواد متعلقة

بلينكن: نعمل على تجنب وقوع مزيد من الضحايا المدنيين وإدخال المساعدات لغزة

أردوغان: تركيا تعمل خلف الكواليس من أجل وقف العدوان على غزة

بعد منحها الإذن من القاهرة، تركيا ترسل سفينتين طبيتين إلى الموانئ المصرية

بلينكن يستجدى نتانياهو ويرفض أهم مطلب للوزراء العرب

الأكثر قراءة

رسالة علاء مبارك للاحتلال تثير الغضب، والنشطاء يردون: أصبح عندي الآن بندقية

وزير خارجية تركيا يرفض معانقة بلينكن، وصحيفة تركية تكشف الأسباب (فيديو وصور)

سعر جرام الذهب، آخر تطورات أسعار المعدن الأصفر اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 7-11-2023 في بداية التعاملات

ماذا قال العميد صفوت الزيات عن عملية طوفان الأقصى قبل وفاته؟ (فيديو)

كرة اليد، 4 مواجهات قوية في افتتاح مونديال الأندية بالسعودية

خشية توزيعها على المدنيين، سر تخوف أمريكا من منح إسرائيل أسلحة هجومية

أخبار مصر: نتنياهو يتحدث عن "فترات توقف" للحرب، انخفاض أسعار السجائر، فيديو كارثي لعشرات جثث الجنود الإسرائيليين داخل مستشفى

Advertisements

منوعات

المزيد

أنجبت طفلا واحدا، ولكنها أم لـ 22، وتخطط لتحقيق الرقم 100

توقعات الأبراج حظك اليوم الثلاثاء 7-11-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

"كاتي بيري" تكشف وجود خلافات بين دوق ودوقة ساسكس (فيديو)

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الثلاثاء 7-11-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الثلاثاء 7-11-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الثلاثاء 7-11-2023

سعر جرام الذهب، آخر تطورات أسعار المعدن الأصفر اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

استعدوا لبرد الشتاء.. أسعار الدفايات في الأسواق (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الفستان القصير في المنام وعلاقته بترك الأمور المحرمة والمعاصي

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 7 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 7 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية