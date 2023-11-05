بلينكن يكشف موقف بلاده من مواجهة إيران وسر التمسك بالهدنة في غزة

أخبار غزة الآن، أكد أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكية، أن تدفق المساعدات إلى غزة بالوتيرة الحالية غير كافٍ تمامًا.

وصول المساعدات للمحتاجين

وأضاف:"علينا توصيل هذه الشاحنات بطريقة مستدامة، والهدن تساعد على ذلك وتمكن وصول المساعدات إلى المحتاجين".

الهدنة الإنسانية في غزة

وعن موقف بلاده من وقف إطلاق النار في غزة، قال إن الكل يرحب بالهدن الإنسانية، ولكن هناك وجهات نظر مختلفة بشأن وقف إطلاق النار. وتابع: "الهدن الإنسانية تعزز ما نريد تحقيقه بما في ذلك تحرير الرهائن وإيصال المساعدات".

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مواجهة إيران

ولفت إلى أن بلاده لا تسعى إلى مواجهة مع إيران، وأن الهجمات على العسكريين الأمريكيين أمر يتعلق بسيادة العراق، لا توجد دولة ترحب بأن يكون فيها ميليشيات تنخرط في أنشطة عنيفة، هذا ضد مصالح العراق، وضد مصالحنا.

انحراف إسرائيلي

وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية: إن تصريحات وزير إسرائيلي بإلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة، دليل على مدى الانحراف والتطرف الذي لحق بعدد من صناع القرار فى الحكومة الإسرائيلية.



وطالب المجتمع الدولى فى تدوينه له على شبكة أكس، المجتمع الدولى بالتصدى بحسم لخطاب العنف والكراهية والعنصرية.

وأشار إلى أن العالم يتحدث عن نزع السلاح النووى ومخاطره والبعض متعطش للمزيد من الدمار والقتل.

تهديد بضرب غزة بالقنبلة النووية

وكان قد اعترف وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، بامتلاك إسرائيل لأسلحة الدمار الشامل وطالب بقصف غزة بالنووي.



وقال وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، في تعليقه على العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة: "إن أحد الخيارات أمام إسرائيل هي إسقاط قنبلة ذرية على قطاع غزة".



وقال عميحاي إلياهو، في تصريحاته عن الهجوم البري على غزة، عندما سئل عما إذا كان ينبغي إسقاط قنبلة ذرية على غزة بأكملها، فأجاب: "هذا أحد الخيارات".



وأضاف وزير التراث الإسرائيلي: "لن نقدم مساعدات إنسانية للنازيين. لا يوجد شيء اسمه عدم التدخل في غزة".



وأشار إلياهو إلى أكثر من 240 أسير إسرائيلي لدى حركة حماس في قطاع غزة، وقال: “أصلي وآمل بعودتهم، ولكن هناك أيضا أثمان للحرب”.