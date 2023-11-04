السبت 04 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

هيئة البث الإسرائيلية تكشف رسالة بلينكن السرية لمسؤولي تل أبيب

بلينكن ونتنياهو،
بلينكن ونتنياهو، فيتو

العملية البرية في غزة، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، في نبأ عاجل منذ قليل، أن وزير الخارجية الأمريكي بلينكن، أكد أن وقف إطلاق النار يمنح دولة الاحتلال فرصة التنفس دوليًّا لمواصلة العمليات العسكرية.

 

وقف إطلاق النار في غزة

وأوضحت هيئة البث أن أنتوني بلينكن أبلغ المسؤولين الإسرائيليين أن وقف إطلاق النار  في غزة، مهم من أجل الرأي العام العالمي.

 

هدنة إنسانية مؤقتة في غزة

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم السبت، العمل على الوصول إلى هدنات إنسانية "مؤقتة" في غزة، إلا أنه قال إن الولايات المتحدة تعتقد أن وقف إطلاق النار خلال العدوان الإسرائيلي على غزة سيمكن حركة حماس من البقاء وإعادة تنظيم صفوفها وتنفيذ هجمات مماثلة للهجوم الذي وقع في السابع من أكتوبر.

 

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وقف آلة الحرب في قطاع غزة

وشارك وزير الخارجية سامح شكري، في اجتماع وزراء خارجية الأردن والسعودية والإمارات وقطر وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية.

 

واجتمع وزراء الخارجية بحسب تصريحات السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، فى ظل جهود عربية مكثفة لوقف آلة الحرب فى قطاع غزة وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

 

موقف عربى موحد لا يقبل الاهتزاز ولا المواربة

وأكد أبو زيد أن هناك موقفًا عربيًّا موحدًا لا يقبل الاهتزاز ولا المواربة سيتم نقله إلى وزير خارجية الولايات المتحدة أنتوني بلينكين، مشددين على التالي:

1- ضرورة الوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية.

2- المطالبة بأولوية دخول المساعدات.

3-رفض تهجير الفلسطينيين.

4- إنهاء الاحتلال.

5- إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

 

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