الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: شعبنا جائع وعطشان

معاناة الشعب الفلسطيني
معاناة الشعب الفلسطيني في غزة، فيتو

أخبار غزة الآن، قال سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: لا يوجد أي مخبز يعمل الاآن بعد استهداف الاحتلال الإسرائيلي 12 مخبزا.
 

مشكلة مياه الشرب في غزة

ولفت رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إلى أن نصيب الفرد من المياه لا يتجاوز 5 لترات من مياه غير صالحة للشرب، ونواجه مشكلة كبيرة في توفير المياه الصالحة للشرب.
 

المساعدات الإنسانية لغزة

وتابع في تصريحات تليفزيونية، نستقبل مئات المناشدات من سكان جنوب غزة  بفعل نقص المساعدات، والأونروا توجه المساعدات فقط إلى المدارس التي تشرف عليها، ولم تقدم مساعدات للنازحين المقيمين خارج مدارسها.

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شاحنات المساعدات الإنسانية 

وأكد: ما دخل قطاع غزة من شاحنات مساعدات إنسانية  يعادل ما كان يدخل في يوم واحد قبل الحرب.
 

حرب تجويع 

مؤكدا، أن الحرب الإسرائيلية علي غزة، هي حرب تجويع وإبادة وتطهير عرقي.
 

نتنياهو يطالب سكان غزة بالتوجه للجنوب ويكشف شرط السماح بدخول الوقود إلى القطاع

متحدث الصحة فى غزة: الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 1071 مجزرة خلال شهر

 

من جانبه قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة اليوم الثلاثاء:إن قوات الاحتلال ارتكبت 1071 مجزرة منذ السابع من أكتوبر الماضي- بدء عملية طوفان الأقصى.

 

1350 طفلا فلسطينيا تحت الأنقاض


ولفت القدرة خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الي أن الاحتلال استهدف 120 مؤسسة صحية، وأخرج 18 مستشفى و40 مركزا للرعاية الأولية عن الخدمة بسبب الاستهداف ونفاد الوقود.


واستطرد:  تلقينا بلاغات عن 2450 مفقودًا منذ بدء العدوان، بينهم 1350 طفلًا مازالوا تحت الأنقاض، مشيرا إلى أن الاحتلال يوسع حربه واستهدافه لمستشفيات قطاع غزة بشكل واضح.

وأشار خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي إلي أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف 7 مستشفيات خلال الساعات الماضية في غزة وشمال غزة، راح ضحيتها 13 شهيدا، وأصيب 140 بجراح مختلفة.

واستطرد: الاحتلال الإسرائيلي يكرر تهديده لمستشفى الرنتيسي التخصصي للأطفال، ويطلب إخلاءه فورًا مما يعرض حياة الأطفال المرضى والجرحى لخطر الموت.

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