الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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رئيس جهاز القاهرة الجديدة يتفقد أعمال تنفيذ محطة الصرف الصحي

عبد الرؤوف الغيطى،
عبد الرؤوف الغيطى، فيتو

تفقد المهندس عبد الرءوف الغيطى "رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة الأعمال المتبقية من محطة الصرف الصحى (رقم 11) وخط الطرد الملحق بها والذي يقوم بنقل مياه الصرف الصحى بمنطقة الأندلس وامتداد الأندلس.

 كما تابع الأعمال الجارية بمحطة (رقم 12) ومنها لمحطة الصرف الصحى بامتداد المستثمرين ومنها لمحطة المعالجة بالمدينة ذلك لاستكمال منظومة الصرف الصحي بمنطقة الأندلس.

وأكد أنه تم تنفيذ منظومة منع الروائح داخل محطة 11 لتمنع أي روائح بالمحطة والمناطق المحيطة بها، كما تابع  المرور على تنفيذ محطة الصرف الصحي رقم 4 ببيت الوطن والتى ستعمل على نقل صرف منطقة بيت الوطن بالقاهرة الجديدة لمحطة المعالجة بالعاصمة الإدارية.

كشفت  وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية عن تفاصيل طرح جديد للأراضي الاستثمارية بأنشطة متنوعة بعدد من المدن الجديدة.

وتطرح بمدينة سوهاج الجديدة أرضًا تعليمية بمساحة 9534 مترا بسعر 13 ألف جنيه، وأرضا عمرانية بمساحة 25667 مترا بسعر ألفي جنيه للمتر، وأرضا ورش حرفية بمساحة 1008 أمتار بسعر ألف جنيه للمتر، وأرض حق انتفاع بمساحة 28476 مترا.

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تخصيص 83 قطعة أرض بـ20 مدينة جديدة، لإقامة مشروعات بأنشطة متنوعة، بها (عمرانى متكامل – عمرانى مختلط – حضانات – مخبز – كنيسة، وأنشطة طبية وتعليمية وصناعية وتجارية وإدارية وسكنية، وغيرها).

وقال الدكتور عاصم الجزار: فى مدينة القاهرة الجديدة، تم تخصيص 27 قطعة أرض، بأنشطة (عمرانى متكامل – عمرانى مختلط – ترفيهى وحدائق – صناعى – تجارى إدارى – تجارى سكنى – مدرسة – محطة خدمة وتموين سيارات – طبي – مخزن)، وفى مدينة العاشر من رمضان، تم تخصيص 12 قطعة أرض، بأنشطة (تجارى إدارى سكنى – تعليمي – صناعى – تجارى إدارى – حوشة زراعية – محطة خدمة وتموين سيارات – مجمع ورش)، وفى مدينة 6 أكتوبر، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط (عمرانى متكامل)، وفى مدينة بدر، تم تخصيص 7 قطع أراضٍ، بأنشطة (تجارى إدارى – تجارى – سكنى مختلط).


وأضاف وزير الإسكان: فى مدينة الشروق، تم تخصيص 3 قطع أراضٍ، بأنشطة (عمرانى متكامل – تجارى إدارى)، وفى مدينة العبور، تم تخصيص 5 قطع أراضٍ، بأنشطة (إدارى تجارى سكنى – صناعي)، وفى مدينة 15 مايو، تم تخصيص 3 قطع أراضٍ، بأنشطة (تجارى إدارى سكنى)، وفى مدينة دمياط الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط (ورشة)، وفى مدينة حدائق أكتوبر، تم تخصيص 4 قطع أراضٍ، بأنشطة (عمراني مختلط – تجاري إداري سكني)، وفى مدينة أكتوبر الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط (تجاري)، وفى مدينة المنصورة الجديدة، تم تخصيص قطعتى أرض، بأنشطة (تجاري إداري – حضانة).

وأشار الوزير، إلى أنه فى مدينة العبور الجديدة، تم تخصيص 5 قطع أراضٍ، بأنشطة (تجاري إداري – حضانة – مجمع خدمات للأقمار الصناعية)، وفى مدينة السويس الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط (صناعي)، وفى مدينة بنى سويف الجديدة، تم تخصيص قطعتى أرض، بأنشطة (سكني تجاري – إداري)، وفى مدينة الفيوم الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط (إداري)، وفى مدينة سوهاج الجديدة، تم تخصيص 4 قطع أراضٍ، بأنشطة (تجارى إدارى سكنى – مخبز)، وفى مدينة المنيا الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط (تجارى)، وفى مدينة أسيوط الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط (عمرانى متكامل)، وفى مدينة قنا الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط (سكنى تجارى إدارى)، وفى مدينة ناصر الجديدة "غرب أسيوط"، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط (كنيسة).
 

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الإسكان الدكتور عاصم الجزار العاصمة الادارية العاشر من رمضان المهندس عبد الرءوف الغيطي رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة المجتمعات العمرانية الجديدة

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