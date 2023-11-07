متحدث الصحة فى غزة: الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 1071 مجزرة خلال شهر

قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة اليوم الثلاثاء :إن قوات الاحتلال ارتكبت 1071 مجزرة منذ السابع من أكتوبر الماضي- بدء عملية طوفان الأقصى .

1350 طفلا فلسطينيا تحت الأنقاض

ولفت القدرة خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الي أن الاحتلال استهدف 120 مؤسسة صحية، وأخرج 18 مستشفى و40 مركزا للرعاية الأولية عن الخدمة بسبب الاستهداف ونفاد الوقود.



واستطرد: تلقينا بلاغات عن 2450 مفقودًا منذ بدء العدوان، بينهم 1350 طفلًا مازالوا تحت الأنقاض، مشيرا إلى أن الاحتلال يوسع حربه واستهدافه لمستشفيات قطاع غزة بشكل واضح.

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وأشار خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي إلي أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف 7 مستشفيات خلال الساعات الماضية في غزة وشمال غزة، راح ضحيتها 13 شهيدا ، وأصيب 140 بجراح مختلفة.

واستطرد: الاحتلال الإسرائيلي يكرر تهديده لمستشفى الرنتيسي التخصصي للأطفال، ويطلب إخلاءه فورًا مما يعرض حياة الأطفال المرضى والجرحى لخطر الموت.

قصف الاحتلال لخزانات المياه بالصواريخ

وحذرت حركة حماس اليوم الثلاثاء من شح المياه داخل قطاع غزة وسياسة الاحتلال الفاشي الذي يستخدم العقاب الجماعي وقطع إمدادات المياه للضغط على المدنيين لتهجيرهم من منازلهم وأماكن سكناهم.

ولفتت الحركة خلال بيان نشرته وسائل الإعلام الفلسطينية الي ان الاحتلال قطع كافة إمدادات المياه عن القطاع، وخصوصًا عن مدينة غزة ومحافظة شمال غزة، ما دفع المواطنين إلى شرب مياه غير صالحة بعد أن قام الاحتلال بقصف ما تبقى من خزانات مياه بصواريخ وطائرات أمريكية.



ودعت الحركة خلال البيان الأمم المتحدة والأطراف الدولية ذات العلاقة لوقف هذه الجريمة ضد الإنسانية التي تُفضي إلى إبادة جماعية، والعمل بشكل فوري على إعادة إمدادات المياه، وتقديم الدعم اللازم لجميع أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع بما في ذلك مدينة غزة والشمال التي يتواجد فيهم نحو 900 ألف فلسطيني.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

من ناحيتها قالت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الثلاثاء، إن ما لا يقل عن 10328 فلسطينيًّا، بينهم 4237 طفلًا، استشهدوا في الضربات الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر.

وأعلن استشهاد أم وابنتها في قصف سيارة شمال قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ينس ليرك اليوم الثلاثاء، إن الخدمات في قطاع غزة تقترب من "نقطة الانهيار" دون إمدادات الوقود، مضيفًا أنه لم تكن أي من شاحنات الإغاثة التي دخلت القطاع، وعددها 569 حتى الآن، تحمل وقودًا.

وقال مارتن جريفيث منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة الأسبوع الماضي، إنه كان هناك بعض التقدم في المفاوضات المتعلقة بالسماح بدخول الوقود إلى قطاع غزة الذي تحاصره إسرائيل، دون الخوض في تفاصيل.

وأضاف المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير في الإفادة ذاتها: "يتم إغلاق مزيد ومزيد من المرافق، يتم إغلاق مزيد ومزيد من سبل إنقاذ الحياة"، في إشارة إلى إمدادات الوقود.

