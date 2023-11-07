هل تتراجع المقاومة أمام توسع الاحتلال الإسرائيلي في تدمير غزة

تتزايد جرائم الاحتلال الإسرائيلي في استهداف المدنيين العزل بقطاع غزة، ومع تصاعد الوحشية الإسرائيلية وعدم تكافؤ القوة مع المقاومة التي لاتزال تقاوم دون خوف أو تراجع تطرح العديد من الأسئلة حول قدرة المقاومة على البقاء في الصراع مع تزايد الخسائر البشرية والبنية التحتية للقطاع.

أهداف إسرائيل من حرب غزة

يقول الدكتور وجيه أبو ظريفه، أستاذ العلوم السياسية وعضو اللجنة المركزية لحزب الشعب الفلسطيني، إن الاحتلال الاسرائيلي ليس لديه مانع من القضاء علي غزه بكل ما فيها، موضحا أن نتيناهو أمر بسحقها فعليا وألفى عليها 30 الف طن من المتفجرات في عدوان لا زال مستمرا لمده شهر.

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وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن الاحتلال الإسرائيلي ألقى ما يعادل قنبلتين نوويتين كالتي ألقيت على نجازاكي وهيروشيما والتي استسلمت بعدها امبراطورية اليابان العظمي وكانت بداية انتصار قوات الحلفاء في الحرب العالمية الثانية.

واستطرد عضو اللجنة المركزية لحزب الشعب الفلسطيني: لكن لا كل هذه الاطنان من المتفجرات ولا الفسفور الابيض ولا القنابل العنقودية ولا كل باقي الاسلحة الامريكية الاحدث والاقوي في العالم والتي ادت الي الان الى قتل وجرح ٤٠ الف فلسطيني اي ٢٪ من سكان قطاع غزه سيجعل من غزة تستسلم كما اليابان او المانيا او تركيا.

واختتم: غزة ستقاتل حتى الفلسطيني الاخير وستواجه الاحتلال الإسرائيلي حتى الخندق الاخير

يذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغت الكونجرس بأنها تخطط لنقل قنابل دقيقة التوجيه لإسرائيل بقيمة 320 مليون دولار.



وأرسلت الإدارة الأمريكية إخطارًا رسميًّا في 31 أكتوبر إلى قادة الكونجرس بشأن النقل المخطط لنوع من الأسلحة الموجهة بدقة التي تطلقها الطائرات الحربية، وفق ما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال".

كما قالت صحيفة وول ستريت جورنال نقلًا عن مراسلات اطلعت عليها إن شركة تصنيع الأسلحة رافائيل يو. إس. إيه ستنقل القنابل إلى شركتها الأم في إسرائيل رافائيل لأنظمة الدفاع المتقدمة لتستخدمها وزارة الدفاع الإسرائيلية.

كان رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شدد على استمرار القتال في غزة، وأكد أنه لن يكون هناك وقف إطلاق نار شامل دون إطلاق سراح الأسرى والمختطفين دون قيد أو شرط، وذلك وفقًا لما نقلته وسائل إعلام أجنبية

خروج مستشفيات غزة من الخدمة

يذكر ان المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة أكد خروج 16 مستشفى و34 مركزًا صحيًّا عن العمل في القطاع منذ بدء العدوان الإسرائيلي.