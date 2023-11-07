وزير الدفاع الإسرائيلي لجنود الاحتلال: استخدموا القوة فى غزة بحرية ودون قيود

أخبار غزة الآن، قال كاظم أبو خلف المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" في الضفة الغربية، إن 15% من مرافق الوكالة ومدارسها تعرض للقصف الإسرائيلي، إضافة إلى مقتل 89 من العاملين بوكالة الأونروا في قطاع غزة.

إسرائيل تقصف مدرسة في جباليا

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن القصف الإسرائيلي أصاب إحدى مدارس الوكالة في مخيم جباليا، لافتًا إلى أن هذه المدرسة تؤوي نازحين ممن فروا من القصف الإسرائيلي المتواصل على الأحياء السكنية في غزة.

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وقف إطلاق النار في غزة

وتابع: "ناقشنا في مجلس الأمن استهداف المدنيين في قطاع غزة"، داعيًا إلى ضرورة الالتزام بأحكام القانون الدولي ووقف إطلاق النار في غزة لإنقاذ حياة المدنيين.

نزوح الفلسطينيين لمدارس الأونروا

وقال متحدث "أونروا" في الضفة الغربية: "لدينا 13 ألفا من زملائنا، و90 فريقًا طبيًا متنقلا يعملون في قطاع غزة"، منوهًا بأن نحو 716 ألف شخص نزحوا إلى مدارسنا في قطاع غزة بحثا عن الأمان".

وفى وقت سابق اليوم الثلاثاء، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قوله: إن من المتوقع أن تستمر الحرب في غزة، أيامًا عديدة، مشددًا على أن الجيش ستكون له حرية العمل الكاملة دون قيود على استخدام القوة.

العقاب الجماعي للفلسطينيين

كما حذرت حركة حماس اليوم الثلاثاء، من شح المياه داخل قطاع غزة وسياسة الاحتلال الفاشي الذي يستخدم العقاب الجماعي، وقطع إمدادات المياه للضغط على المدنيين وتهجيرهم من منازلهم، وأماكن سكناهم.

قصف الاحتلال لخزانات المياه بالصواريخ



ولفتت حماس خلال بيان نشرته وسائل الإعلام الفلسطينية، إلى أن الاحتلال قطع كافة إمدادات المياه عن القطاع، وخصوصًا عن مدينة غزة ومحافظة شمال غزة، ما دفع المواطنين إلى شرب مياه غير صالحة، بعد أن قام الاحتلال بقصف ما تبقى من خزانات المياه بصواريخ وطائرات أمريكية.

ودعت الحركة خلال البيان الأمم المتحدة والأطراف الدولية ذات العلاقة لوقف هذه الجريمة ضد الإنسانية التي تُفضي إلى إبادة جماعية، والعمل بشكل فوري على إعادة إمدادات المياه، وتقديم الدعم اللازم لجميع أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع، بما في ذلك مدينة غزة والشمال التي يتواجد فيها نحو 900 ألف فلسطيني.