نبيل الحلفاوي عن العدوان على غزة: ويل للبشرية من مرور هذه الجرائم بلا عقاب

غزة، علق الفنان نبيل الحلفاوي على العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وكتب الحلفاوي في تدوينة له عبر حسابه على موقع إكس (تويتر سابقا): "محاكمة مجرمي الحروب ليست لعقابهم فحسب.. بل أيضا لردع غيرهم. وأيضا لشفاء نفوس قد يدفعها القهر لارتكاب ما قد يطال أبرياء هم أصلا ضد هذه الجرائم. ويل للبشرية من مرور هذه الجرائم بلا عقاب.. سنراها تتكرر".

وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، وافق اليوم الثلاثاء، على "وقفات صغيرة" في العمليات العسكرية في غزة لتقديم المساعدة وتحرير الرهائن، ولكن دون وقف لإطلاق النار.

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وقال نتنياهو: "لن يكون هناك وقف لإطلاق النار دون تحرير الرهائن. أما بالنسبة لتلك الوقفات التكتيكية -ساعة هنا، ساعة هناك- فلقد كانت لدينا من قبل، وأعتقد أننا سنتحقق من الظروف لضمان تقديم المساعدة الإنسانية وتحرير الرهائن".

الوقفات التكتيكية



وفي وقت سابق، ذكر البيت الأبيض أن "الوقفات التكتيكية" تمت مناقشتها في محادثة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونتنياهو.



وفي وقت سابق، قالت حكومة قطاع غزة إن إسرائيل أسقطت منذ تصاعد النزاع أكثر من 12 ألف طن من المتفجرات على غزة. وهو ما يعادل في مجمله قوة القنبلة الذرية التي ألقتها الولايات المتحدة على هيروشيما.



ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، عملية "طوفان الأقصى"، لوقف ما وصفته بـ"الانتهاكات الإسرائيلية"، ومنذ ذلك الحين تنفذ إسرائيل قصفًا عنيفًا ضد القطاع مع قطع الماء والكهرباء والوقود ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية.

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