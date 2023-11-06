الهلال يضرب مومباي بثنائية ويتصدر مجموعته في دوري أبطال آسيا (فيديو)

أبطال آسيا، فاز نادي الهلال السعودي على مضيفه نادي مومباي سيتي الهندي بنتيجة 2-0 ضمن مواجهات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

أهداف مباراة الهلال ومومباي

سجل ثنائية الهلال في شباك مومباي كل من: ميشيل ديلجادو في الدقيقة 62 وألكسندر ميتروفيتش في الدقيقة 82.

بهذه النتيجة يحتل الهلال صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط بينما يحتل مومباي المركز الأخير بدون نقاط.

ودخل الهلال اللقاء من دون لاعب الوسط البرازيلي نيمار، المصاب بقطع في الرباط الصليبي، كما غاب ميلينكوفيتش سافيتش بسبب إصابة في أوتار القدم اليمنى.

تفاصيل إصابة سافيتش

وأعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عن تفاصيل إصابة الصربي سيرجي سافيتش، لاعب وسط الفريق، والتي سيغيب على إثرها لمدة 4 أسابيع.

أكد نادي الهلال عبر حسابه الرسمي على منصة "X"، أن الفحوصات الطبية التي أجراها سافيتش أثبتت إصابته في الركبة، وخضوعه لبرنامج تأهيلي وعلاجي.

وأشار الحساب الرسمي للنادي إلى أن اللاعب سوف يغيب لمدة تتراوح من 3 إلى 4 أسابيع.

- الهلال يفقد سافيتش في 6 مباريات

سوف يغيب سافيتش عن الهلال في 6 مباريات، حيث سيكون أبرزها مواجهة النصر في "ديربي الرياض" في الأول من ديسمبر المقبل.

وتعرض النجم الصربي ميلينكوفيتش للإصابة الأولى بعد تدخل من لاعب الفتح، وتلقيه كدمة على مستوى الركبة، وتلا تلك الإصابة حدوث التواء للركبة في كرة حاول اللاعب الصربي السيطرة عليها بدون تدخل من الخصم.

إيقاف لاعب الهلال السعودي 4 أعوام بسبب المنشطات

قررت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، إيقاف عمر هوساوي لاعب الهلال لألعاب القوى، لمدة 4 أعوام.

وأكدت اللجنة أن قرار إيقاف عمر هوساوي، دخل حيز التنفيذ منذ تاريخ الإيقاف المؤقت في 11 أكتوبر الماضي.

وتم أخذ عينة من عمر هوساوي في مايو الماضي، وجرى فحصها في مختبر قطر المعتمد، وجاءت إيجابية.

وقالت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، إنها منحت هوساوي، كافة حقوقه لحضور جلسات الاستماع، لكنه رفض فتح العينة الثانية.

وتابع القرار "حظر مشاركة اللاعب في جميع المنافسات الداخلية والخارجية طوال فترة عدم الأهلية، ومدتها 4 أعوام، على أن تكون عودته للتمارين في آخر شهرين قبل انتهاء مدة العقوبة".

ونوهت اللجنة أنها مكنت عمر هوساوي، من حقه في الاستئناف، كما تم تعميم العقوبة على الاتحاد الدولي لألعاب القوى.

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