سقوط عشرات الشهداء في مجزرة إسرائيلية جديدة بدير البلح

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، سقوط عشرات الضحايا في مجزرة إسرائيلية جديدة استهدفت مباني سكنية في منطقة بدير البلح وسط قطاع غزة.

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الثلاثاء، إن ما لا يقل عن 10328 فلسطينيًّا، بينهم 4237 طفلًا، استشهدوا في الضربات الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر.

وأعلن استشهاد أم وابنتها في قصف سيارة شمال قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ينس ليرك اليوم الثلاثاء، إن الخدمات في قطاع غزة تقترب من "نقطة الانهيار" دون إمدادات الوقود، مضيفًا أنه لم تكن أي من شاحنات الإغاثة التي دخلت القطاع، وعددها 569 حتى الآن، تحمل وقودًا.

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وقال مارتن جريفيث منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة الأسبوع الماضي، إنه كان هناك بعض التقدم في المفاوضات المتعلقة بالسماح بدخول الوقود إلى قطاع غزة الذي تحاصره إسرائيل، دون الخوض في تفاصيل.

وأضاف المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير في الإفادة ذاتها: "يتم إغلاق مزيد ومزيد من المرافق، يتم إغلاق مزيد ومزيد من سبل إنقاذ الحياة"، في إشارة إلى إمدادات الوقود.

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